林佳龍站台蔡易餘　允諾全力促成水上大車站大平台計畫

▲ 蔡易餘項家通部長林佳龍說明水上大車站大平台計畫。（圖／蔡易餘競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部長林佳龍元旦當天陪同民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘掃街拜票，林佳龍抵達水上後援會後，在同比例縮小的大車站大平台模型前表示，非常敬佩蔡易餘委員，發揮他規劃的能力，這是最可行、效益最大、能夠在最快時間完成的鐵路立體化方案，未來水上和北回兩個都市計畫加以整合，建構成嘉義市副都心，把嘉義市區延伸至水上，做整體都市計畫的規劃，將會帶給地方很大的效益。

▲ 交通部長林佳龍站上戰車陪蔡易餘街頭造勢。（圖／蔡易餘競選總部提供）

林佳龍隨後陪同蔡易餘在水上鄉市中心掃街拜票，包括鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊及農會總幹事林滄賢等幹部出席，出發前團隊喊出「有立委 會做4」、「蔡易餘 凍蒜」口號，戰車所到之處，沿途受到鄉親熱情歡迎，許多鄉親紛紛跑出來揮手致意，場面熱絡。

林佳龍表示，嘉義整體鐵路立體化，在嘉義市目前是採取高架化，已經動工，三年後即將軌道切換，期待在2025年前通車。另外在民雄段，也是採取高架化的方式，到了水上這段，因當時嘉義市鐵路高架化計畫，車輛調度場是設立在水上鄉，短期內都市計畫很難再調整的情況下，特別量身製作達到立體化效果。他說，交通部立場，對於立體化，現在有高架化、地下化跟採取大車站大平台三種模式，相信在水上，大車站大平台模式是相當可行。

林佳龍進一步指出，附近可以配合都市更新、場站開發讓它立體化，人車可以分流，火車站的前後動線可以串聯，這不僅非常有創意，事實上也是有前例，就是新竹市的大車站大平台計畫，交通部非常樂觀其成，也會全力來促成。

蔡易餘說明未來大車站大平台主要借重水上農會倉庫區域，因土地夠大，可讓車流在上面解決交通問題，並創造更多商圈。他特別感謝部長林佳龍認同這個做法，未來還要拜託縣政府同仁、鄉長領導的公所同仁，一起把這樣的概念，透過計畫送至交通部，相信未來在審核整個計畫時，可用最快速時間來核定，如同林佳龍部長所說，水上鄉會「後發先至」，帶動水上的大發展，並成為嘉義市副都心。

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