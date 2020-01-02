快訊／黑鷹3傷患轉送三總　3輛救護車晚間7時「隔9分鐘」抵達

▲首位傷者送抵三總。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

黑鷹直升機山區墜毀造成8死5傷，歷經9小時搜救，5名生還者終於在下午5時許抵達登山口，在陽大附醫做檢查後，3名輕症傷患隨即後送三總。後次室中將次長黃佑民為首名後送軍官，他於下午6時33分從陽大附醫出發，經過近1小時的車程，3輛車分別於晚間7時16分、25分抵達三總。

黑鷹直升機UH-60M，是今（2）日於上午7點45分從松山起飛，8點22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。總統蔡英文稍早下令全台國防軍事單位下半旗哀悼、暫停3日造勢活動。

生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。黃祐民、曹進平、周欣頤等3名輕傷者下山後，先被送往陽大醫院觀察，隨後直接轉送三總。劉孝堂與陳映竹因傷勢較重，將留在陽大附醫觀察。

後從過程從晚間6時33分開始，後次室中將次長黃佑民搭上首部救護車開往台北，在現場扮演指揮角色的通次室中將曹進平、作計室中校作參官周欣頤，也分別於晚間6時40分、44分離開陽大附醫。三人分別於晚間7時16分、25分抵達三總。