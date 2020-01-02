快訊／黑鷹傷患送三總　副院長鄭書孟將出面說明傷勢

▲軍聞社新聞官陳映竹上擔架送醫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

黑鷹直升機山區墜毀造成8死5傷，歷經9小時搜救，5名生還者終於在下午5時許抵達登山口，軍聞社新聞官陳映竹則是一度受困機艙當中，搜救人員緊急將她救出後，也緊跟在4名生還者後送下山，直接送往三軍總醫院救治。另一位傷勢較重的作計室少將處長劉孝堂，從陽大附醫轉送三總，晚間8時左右抵達。

迫降的黑鷹直升機UH-60M，是今（2）日於上午7時45分從松山起飛，8時22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。總統蔡英文稍早下令全台國防軍事單位下半旗哀悼、暫停3日造勢活動。

生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。

▲傷者送抵三總。（圖／記者嚴云岑攝）

軍聞社女記者陳映竹在失事後一度受困機艙，還忍痛傳LINE回報失事地點，而搜救人員抵達失事地點後緊急將她救出。據了解，搜救人員當時按壓她的腳趾測試，而之後搜救人員要幫她穿回襪子，她也痛得喊：「好痛，不要再穿回去了！」。

從事發到現在歷時了10多個小時，陳映竹終於下山，抵達登山口後她也努力揮動雙手向搜救人員致意，隨後將送往三軍總醫院救治。第4名抵達登山口的少將劉孝堂右半臉幾乎全是傷，但仍自行走下山，而他面對大批同袍上前關心，則是面露笑容，也謝謝搜救人員的搶救。

三總表示，屆時將由副院長鄭書孟說明傷患情況。

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