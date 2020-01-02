快訊／黑鷹迫降山區8罹難　5生還者確定送三總

▲黑鷹失事救護現場。（圖／ETtoday記者攝）

記者嚴云岑／台北報導

陸軍UH-60M黑鷹直升機迫降新北市烏來山區，目前已知8人罹難，5名生還者中，仍有1人受困中。雖然目前尚未確定傷患後送地點，但三軍總醫院今（2） 日上午已先派一組人力到鄰近事故地宜蘭杏和醫院待命，目前已確定所有生還者都會送回三總治療。

三軍總醫院政戰主任何中南受訪時表示，上午接獲迫降消息後，三軍總醫院就由陳正榮副院長，帶醫療團隊到礁溪杏和醫院待命，包含行政人員共計20多人，以外科、內科、傷療科居多。團隊上午11時出發，現已抵達醫院，若接獲傷患，第一時間就能進行救援。

何中南提到，三軍總醫院除了派醫療團隊到宜蘭待命，陸軍部軍醫處、三總急診室都已做好收治傷患準備。但由於傷患仍在下山途中，目前尚無法確定是否會前往杏和醫院，但確認之後會送回三總。

黑鷹直升機UH-60M，是於上午7點45分從松山起飛，8點22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。

黑鷹直升機墜毀生還名單：

作計室少將處長 劉孝堂

後次室中將次長 黃佑民

通次室中將次長 曹進平

作計室中校作參官 周欣頤

軍聞社新聞官 陳映竹