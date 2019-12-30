楊蕙如易始公司只是「二房東」　議員質疑北市府不應補助

▲應曉薇召開「楊蕙如騙很大」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

「卡神」楊蕙如養網軍案延燒，楊蕙如經營的易始公司辦理WTA賽事向北市府申請補助，在體育局、觀傳局、悠遊卡公司獲得總計2341萬元的7案標案。北市議員應曉薇、王鴻薇30日指出，WTA並未直接授權易始公司，質疑北市府不應給予補助。

應曉薇拿出寶悍運動平台公司和中華民國網球協會聲明書指出，WTA自2016年把賽事權利賣給APG，易始則跟APG買5年台灣賽事權利，委由寶悍執行、招商，但是WTA只與APG協調溝通；中華民國網協也強調，WTA僅授權APG在賽前將選手獎金匯給WTA，網協與寶悍都不是WTA合約方。

王鴻薇認為，WTA將賽事權利賣給APG公司，易始買下台灣區賽事權利，易始公司再委託寶悍公司辦理比賽，WTA只跟合約方也就是APG協調，易始公司不是直接取得WTA授權，如果要補助應該是APG。

王鴻為質疑，易始公司的授權不符規定，沒有直接跟WTA拿到授權只是當「二房東」，楊蕙如以魚目混珠方式騙北市府、體育書，或根本沒有被騙，是配合演出，把不應該，不能夠補助的補助款直接給了楊蕙如，讓楊蕙如拿納稅人的錢去養網軍，楊蕙如沒有現身回應，楊蕙如有煙滅偽造證據的疑慮，希望限制被告出境出海。

應曉薇更爆料，APG成立的時候是陸資，楊蕙如一手養網軍抹紅台商，要年輕人排中，一手跟大陸要比賽，讓人情何以堪。

王鴻薇批評，楊蕙如從人間蒸發，上週國民黨中央提出100萬懸賞金，究竟她躲到哪裡去了？王鴻薇認為，楊蕙如涉及偽造文書、詐欺，已經要吃上官司。

對於外界質疑，台北市長柯文哲日前在專案報告強調，依北市體育局編列預專案預算分攤體育賽事，是針對國際總會授權賽事，並未排除申請單位不得為民間公司，因此易始公司具申請資格，且易始公司申請補助時，有提出WTA（國際女子網球協會）授權APG信函以及APG授權易始承辦文件。

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