「被PTT像殺父仇人般對待」黃暐瀚怒訴：10篇文9篇謾罵…沒一個人能打！





▲黃暐瀚。（圖／翻攝POP撞新聞）

記者袁茵／台北報導

經常發表挺國民黨總統候選人韓國瑜言論的媒體人黃暐瀚12月31日在臉書上提到，PTT網友對他像是殺父仇人般，10篇PO文，9篇謾罵，好像他是什麼垃圾人渣一樣，質疑這些人沒一個能打？沒辦法好好討論選情、分析政局，只會PO些無營養內容自High？呼籲這些人「騙別人不難，騙自己那就太可悲。」

黃暐瀚12月31日在臉書上感嘆，回顧2019年有喜有悲，最大的悲就是他父親驟逝，而父親這輩子告訴他的最重要一句話，就是「不要欺騙自己」。

話鋒一轉，黃暐瀚突然提起PTT的鄉民，認為網友們對他像是殺父仇人般，10篇PO文9篇謾罵，好像他是什麼垃圾人渣一樣，談論內容又屬腦補居多。儘管網友常會貼給黃暐瀚看，但他覺得這一長串的「同溫層無差別攻擊」，實在不容易讀得下去。

黃暐瀚說，最近幾個月，只要他談到政治、選舉跟選情，最常出現的PTT貼文就是「韓暐瀚」、「姓馬變姓韓」、「要養三個孩子」等等無營養內容，「就沒有一個能打？沒辦法好好討論選情，分析政局，只會PO些無營養內容自High？就以為PTT真的很厲害？」

黃暐瀚說，他在廣播節目中談到「國民黨將要消失」的論點，結果在PTT引起討論，「High沒關係，不要亂寫啊！這位網友（附上連結，大家自己點進去看），說我會看PTT（這點不假，網友貼給我，我會點出來看），還說知道我的『帳號』？拜託這位腦補的網友，快點、立刻、馬上公布我的帳號，讓大家看看，讓我聞香一下好嗎？」

「我沒有PTT帳號，從來沒有，你掌握的黃暐瀚PTT帳號，到底是哪一個？」黃暐瀚怒嗆網友，「拜託，我等著你解答，我請你上節目，叫你聲大哥，還請你吃雞排。回到我標題的那句話，『騙別人不難，騙自己，那就太可悲！』活在PTT，還亂發腦補文的網友們，好了啦。」