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高嘉瑜提賴清德「一通電話」哽咽　館長認證她不太會做人：難怪沒什麼朋友

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▲▼高嘉瑜在館長節目上提到賴清德一通電話，情緒激動哽咽。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲高嘉瑜在館長節目上提到賴清德一通電話，情緒激動哽咽。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

港湖女神高嘉瑜1日晚間接受館長陳之漢的訪談，在節目上感性提在擔任市議員時所受到的打壓、威脅，以及在這次競選時所遭遇的各種困難，甚至提到賴清德打給她的一通電話，還讓她情緒一度激動哽咽。館長聽完高嘉瑜的經歷之後感嘆，高嘉瑜不太會做人，所以最弱勢，也沒什麼朋友。

高嘉瑜在館長直播中提到，跟大家一樣，都是平凡家庭出身，對於年輕人面臨到不公不義的問題，她也都看到，也不畏懼財團的壓力，對她而言選舉不用花太多的錢，只要願意努力，選民會給她機會，所以她沒有包袱，更可以去站在人民這一邊，去推動很多的改革。

高嘉瑜說，在她當議員任內，承受到了很多壓力，不管是建商、財團還是黑道，或是黨內同志對她有一些意見，但是她覺得該說、該做的她不會退縮，因為「我堅持自己的信念，做自己」。

高嘉瑜強調，她之所以能夠當議員，不是因為她有派系支持或是政治世家，而是她走遍內湖南港一步一腳印讓選民認識她，她才有機會當議員。

高嘉瑜一度哽咽表示，這次的競選總部成立不到200人，賴清德很擔心打電話給她，「你總部成立怎麼才這樣而已，人家都1、2000人耶」，反觀她的競爭對手最近才辦了一場造勢大會，還找了韓國瑜站台，號稱來了2~3000人，遊覽車一台一台動員，可是她不會去動員，也盡量不去麻煩別人，她相信選舉除了靠平時的努力之外，她的問政也禁得起檢驗。

▲▼高嘉瑜在館長節目上提到賴清德一通電話，情緒激動哽咽。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長認為，高嘉瑜是節目上論述最好的候選人，卻是最弱勢的候選人。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長在直播尾聲表示，高嘉瑜的論述能力與辦事能力，是這兩周來所有政治人物當中最強的一個，但是面臨的情況卻是最弱勢的一個，因為「她不懂得貪，她也不懂得做人，這種人就沒什麼朋友」。不過館長又隨後改口，「沒什麼有錢的朋友啦，她的朋友都是窮人」。

館長說，高嘉瑜這麼年輕、這麼有為，敢阻擋法案、敢跟黑道、財團作對，民進黨也很少這種人，這個人不當選也說不過去。

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