藍委議場靜坐抗議《反滲透法》　游錫堃諷：不知道在向誰表態

▲立法院會處理《反滲透法》，國民黨立委靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會上月31日三讀通過《反滲透法》草案，國民黨立委因質疑法案內容模糊，且程序太過粗糙，在議場戴上口罩靜坐表達抗議，全程未參與表決。前行政院長游錫堃1日受訪時表示，《反滲透法》的通過對台灣的安全幫助非常大，現在感覺好像「藍紅變成一體」，在進行一場「綠紅之爭」，看到國民黨立委坐在議場，不知道是在向誰表態。

無黨籍立委林昶佐力拚連任，1日邀請游錫堃陪同於萬華進行車隊掃街。林昶佐表示，這次的選戰策略與四年前不一樣，四年前光是在地音樂會就舉辦了十幾場，幾位重要的朋友也都是比較分散，因次這次的策略調整為集中在最後的十幾天大家一起來，幫助林昶佐把投票率拴緊。他也預告，總統府秘書長陳菊與交通部長林佳龍也會在接下來陪同他一起進行掃街。

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



談及立法院上月31日通過的《反滲透法》，游錫堃表示，《反滲透法》的通過對台灣的安全幫助非常大，看到國民黨的行為大家都會有一個感覺，就是現在感覺好像「藍紅變成一體」，在進行一場「綠紅之爭」，看到國民黨立委坐在議場，不知道是在向誰表態，他對於國民黨感到非常傷心。

游錫堃批評，國民黨對有疑慮法案不提出對案，有問題也不好好修改，只是找一些立委藉故來推拉，「我覺得是向某方面在做表態，實在不可看」。他說，前總統馬英九貴為前任總統，竟然帶頭說《反滲透法》等同恢復戒嚴，但馬英九應該最知道戒嚴是什麼，兩蔣時代如何迫害異議人士，「反滲透法跟戒嚴豈能等同」。

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



游錫堃說，根據政治受難者林樹枝出版《出土的政治冤案─台灣1947-1985》一書的非正式統計，裡頭提到在兩蔣戒嚴時期總共執行了槍斃256次、判刑至少達到6000人，「馬先生難到你不知道戒嚴是什麼東西嗎」。游錫堃指出，從1979年的美麗島事件、1980的林宅血案，到1981年的陳文成命案都是在戒嚴時期，所以「反滲透法跟戒嚴怎麼會一樣」。

游錫堃認為，戒嚴是對內壓迫異己，《反滲透法》則是對外要防衛中共對台灣的滲透，兩件事完全是不同的，《反滲透法》是在維護台灣的國家安全，「你扭曲事實地這麼厲害，我覺得馬前總統你居心可議」。

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