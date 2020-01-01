民進黨「全國大站路口」！台中8立委選將、26議員將站1小時拜票

▲▼台中8名立委明天早上同步站路口拜票。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

選戰進入倒數第9天，民進黨在1月2日發動所有黨公職「全國大站路口」活動，期許在跨年後的第一個上班日帶給民眾滿滿的元氣，台中市8名立委候選人配合選區26名市議員，明天上午從7點半站到8點半，向民眾揮手拜票，呼籲1/11日一定要出來投票，守護台灣民主。

蔡英文台中競選總部表示，元旦放假後的第一個上班日，由各黨公職同步站在路口，宣示著全黨上緊發條，並向民眾宣示民進黨已經做好準備，也讓民眾可以感受到全黨護台的決心，明天上午各立委候選人及黨籍議員所站路口位置規劃如下：

第1選區蔡其昌（清水區中華路鰲峰路口），吳敏濟（大甲區民權路與三民路口）、施志昌（大甲區經國路與北堤東路口）、楊典忠（清水區中華路與高美路口）、王立任（梧棲區台灣大道六段與中央路口）。

第2選區陳柏惟（沙鹿區沙田路中山路口），陳世凱（烏日區中山路一段與光德路口）、張家銨（遊園路-自強市場口）。

第3選區洪慈庸（大雅區中清路與民生路口、后里區眉山路與甲后路口）、蕭隆澤（潭子中山路與潭興路口）、周永鴻（神岡中山路與民生路口）。

第4選區張廖萬堅（西屯路三段與黎明路三段口）、陳淑華（文心路三段與青海路三段路口）、林祈烽（河南路二段與青海路二段路口）、張耀中（永春東路與黎明路口）、何文海（五權西路與黎明路口。

第5選區莊競程（北屯進化路口），曾朝榮（文心路與北屯路口）、謝明源（文心路與崇德路口）、賴佳微（崇德三民五權錦南街五交叉路口）。

第6選區黃國書（五權西路與忠明南路口），江肇國（美村路向上路口）、黃守達（五權路與林森路口）、鄭功進（台中路與復興路口），邱素貞（國光路與建成路口），何敏誠（自由路與進化路口）。

第7選區何欣純（大里橋頭與大和屋餐廳路口），林德宇（大里區德芳南路立元橋頭）、李天生（大里區內新橋）、張玉嬿（太平區中山路與樹孝路口）、蔡耀頡（太平區太平路與甲堤路口）。

第8選區翁美春（豐原區圓環東路與豐勢路口），謝志忠（豐原大道與水源路口）、蔡成圭（東勢大橋）。

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