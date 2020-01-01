　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨「全國大站路口」！台中8立委選將、26議員將站1小時拜票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中8名立委選將明天將同步站路口拜票。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中8名立委明天早上同步站路口拜票。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

選戰進入倒數第9天，民進黨在1月2日發動所有黨公職「全國大站路口」活動，期許在跨年後的第一個上班日帶給民眾滿滿的元氣，台中市8名立委候選人配合選區26名市議員，明天上午從7點半站到8點半，向民眾揮手拜票，呼籲1/11日一定要出來投票，守護台灣民主。

▲台中8名立委選將明天將同步站路口拜票。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文台中競選總部表示，元旦放假後的第一個上班日，由各黨公職同步站在路口，宣示著全黨上緊發條，並向民眾宣示民進黨已經做好準備，也讓民眾可以感受到全黨護台的決心，明天上午各立委候選人及黨籍議員所站路口位置規劃如下：

第1選區蔡其昌（清水區中華路鰲峰路口），吳敏濟（大甲區民權路與三民路口）、施志昌（大甲區經國路與北堤東路口）、楊典忠（清水區中華路與高美路口）、王立任（梧棲區台灣大道六段與中央路口）。

第2選區陳柏惟（沙鹿區沙田路中山路口），陳世凱（烏日區中山路一段與光德路口）、張家銨（遊園路-自強市場口）。

第3選區洪慈庸（大雅區中清路與民生路口、后里區眉山路與甲后路口）、蕭隆澤（潭子中山路與潭興路口）、周永鴻（神岡中山路與民生路口）。

第4選區張廖萬堅（西屯路三段與黎明路三段口）、陳淑華（文心路三段與青海路三段路口）、林祈烽（河南路二段與青海路二段路口）、張耀中（永春東路與黎明路口）、何文海（五權西路與黎明路口。

第5選區莊競程（北屯進化路口），曾朝榮（文心路與北屯路口）、謝明源（文心路與崇德路口）、賴佳微（崇德三民五權錦南街五交叉路口）。

第6選區黃國書（五權西路與忠明南路口），江肇國（美村路向上路口）、黃守達（五權路與林森路口）、鄭功進（台中路與復興路口），邱素貞（國光路與建成路口），何敏誠（自由路與進化路口）。

第7選區何欣純（大里橋頭與大和屋餐廳路口），林德宇（大里區德芳南路立元橋頭）、李天生（大里區內新橋）、張玉嬿（太平區中山路與樹孝路口）、蔡耀頡（太平區太平路與甲堤路口）。

第8選區翁美春（豐原區圓環東路與豐勢路口），謝志忠（豐原大道與水源路口）、蔡成圭（東勢大橋）。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
田馥甄新年報喜訊...曝光「47秒胎動片」！粉絲全瘋了
台中恐怖水泥預拌車「後輪突噴飛」！3車閃不過連環撞釀8傷
「被PTT像殺父仇人般對待」黃暐瀚怒了：10篇文9篇謾罵…沒
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反滲透法「太看得起中國大陸」　李勘：真有本領在國際就不會挨打

被指545億建設經費移花接木騙選票　陳亭妃控告童小芸違反選罷法

民進黨「全國大站路口」！台中8立委選將、26議員將站1小時拜票

綠營罩卡神！蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

藍營不分區立委提名人花蓮挺黃啟嘉　強調結合政黨服務更好

藍委議場靜坐抗議《反滲透法》　游錫堃諷：不知道在向誰表態

操控選情？大選賭盤異常高賠率　蔡易餘呼籲檢警積極查辦

2019新年願望做到「超標」！蘇貞昌報喜：政府不舉債多還50億

「被PTT像殺父仇人般對待」黃暐瀚怒訴：10篇文9篇謾罵…沒一個人能打！

總統選舉倒數10天催票　蔡英文：這個月我們回家兩次

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

反滲透法「太看得起中國大陸」　李勘：真有本領在國際就不會挨打

被指545億建設經費移花接木騙選票　陳亭妃控告童小芸違反選罷法

民進黨「全國大站路口」！台中8立委選將、26議員將站1小時拜票

綠營罩卡神！蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

藍營不分區立委提名人花蓮挺黃啟嘉　強調結合政黨服務更好

藍委議場靜坐抗議《反滲透法》　游錫堃諷：不知道在向誰表態

操控選情？大選賭盤異常高賠率　蔡易餘呼籲檢警積極查辦

2019新年願望做到「超標」！蘇貞昌報喜：政府不舉債多還50億

「被PTT像殺父仇人般對待」黃暐瀚怒訴：10篇文9篇謾罵…沒一個人能打！

總統選舉倒數10天催票　蔡英文：這個月我們回家兩次

30歲生日閃婚！女高中生教主「宣布懷孕喜訊」　老公是前經紀人

反滲透法「太看得起中國大陸」　李勘：真有本領在國際就不會挨打

手機也要保暖禦寒！澎澎羽絨衣造型殼超可愛、觸感柔軟好摸

2020年新規定　桃園百貨及購物中心內用禁用免洗餐具

機車訓練教官闖紅燈「跑給警察追」…提告撤罰單　法院判准：監理所錯了

華聞快遞／大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣　觀影人次破7億

被指545億建設經費移花接木騙選票　陳亭妃控告童小芸違反選罷法

史上最傻眼退團都在2019年！KPOP大地震－8團解散、27人出走

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

2020桃園元旦升旗典禮暨健走　鄭文燦：全力推動三支箭計畫

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

快訊／韓國瑜被爆與王小姐出國　王淺秋：團進團出的商業考察

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

一圖嚇壞英粉　藍高層喜孜孜預言逆轉

影／發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

韓國瑜元旦升旗！喊出2020代表字「爽」

顏寬恒《反滲透法》投反對票　陳柏惟：我願意弄到你懂

韓國瑜：中華民國憲政史上恥辱的一天

韓國瑜53秒致詞！官方帳號：新年需要新總統

LIVE／蔡英文8：30發表元旦談話

藍委讚韓旋風打法　高嘉瑜4分鐘嗆爆

快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

黃暐瀚怒訴：被PTT像殺父仇人對待

《反滲透法》通過　《大師鏈》放棄台灣市場

更多熱門

相關新聞

陳亭妃控國民黨童小芸違反選罷法

陳亭妃控國民黨童小芸違反選罷法

立委陳亭妃因不滿國民黨台南市立委候選人童小芸，日前公開質疑陳亭妃爭取545億建設經費係行政院補助款移花接木涉嫌騙選票及助理父親自焚、台南市議長選舉「背骨」等說法，1日下午前往台南地檢署按鈴申告童小芸涉嫌違反選罷法。

鼠年福氣好運到　黃啟嘉競總贈馬英九春聯

鼠年福氣好運到　黃啟嘉競總贈馬英九春聯

藍委靜坐抗議反滲透法　游錫堃：不知道向誰表態

藍委靜坐抗議反滲透法　游錫堃：不知道向誰表態

拒絕賄選讓台南大贏台灣全勝

拒絕賄選讓台南大贏台灣全勝

大選賭盤異常高賠率　綠委疑：有心人士操縱選情

大選賭盤異常高賠率　綠委疑：有心人士操縱選情

關鍵字：

2020大選2020台中市立委洪慈庸莊競程何欣純陳柏惟蔡其昌張廖萬堅黃國書翁美春

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

一洗澡就炸出蠕動黑蛆！　網揭真面目：牠的幼蟲

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面