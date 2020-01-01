9萬人排7公里擠爆紫南宮！元旦發放鼠年錢母...高雄男等3天拔頭籌：爽！　

▲紫南宮元旦發放鼠年錢母，吸引9萬人潮排隊，隊伍長度逾7公里。（圖／紫南宮提供）

記者白珈陽／南投報導

堪稱全台最賺錢廟宇的南投縣竹山鎮紫南宮，1日元旦首波發放大改版的「鼠來寶」錢母，其樣式為2隻庚子鼠各抱如意、元寶，環抱一個有福字的大葫蘆，吸引眾多信徒搶著領取。上午9時發放前排隊人潮就已擠爆紫南宮，廟方提供空拍畫面，人龍長達7公里，人數則多達9萬人，廟方指出，這是歷年來最大規模的人潮。來自高雄的陳榮男，提前3天就到場排隊，成為了第一個領取到錢母的幸運兒，他開心地說：「心情就是爽！」。

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▲紫南宮今年大改版的鼠來寶錢母。（圖／民眾提供）

儘管近日天氣濕冷，仍阻擋不了信眾的熱情，廟方早已公布上午9時才發放錢母，但紫南宮附近的停車場卻一早就爆滿，連1公里外的道路也停滿了車輛，大批人潮擠得水洩不通，透過空拍機俯視，長長的人龍綿延地看不到盡頭，非常壯觀。

▲南宮附近的停車場卻一早就爆滿，連1公里外的道路也停滿了車輛。

待9時一到，廟方開始發放錢母，前800名民眾還可多領到一套錢母套幣禮盒。廟方表示，原本今天只發放600組套幣禮盒，但見排隊人潮更甚以往，決定加碼多送200組。信徒拿到錢母後，紛紛拿著錢母到廟內過香火，祈求土地公保佑。

今年第一位拿到紫南宮錢母的民眾，是3天前就到現場排隊的陳榮男，他說，他來自高雄，加上這次已是第7次到紫南宮領取錢母，因為他生肖也是屬鼠，今年錢母對他更有意義，成為了第一個拿到錢母的幸運兒，讓他直呼：「就是爽啦！」。

▲來自高雄的陳榮男，提前3天就到場排隊，成為了第一個領取到錢母的幸運兒。（圖／民眾提供）

紫南宮主委莊秋安說，今年領取錢母的人潮太多，公平起見，還是以9點排隊為截止時間，讓一些過了9點才排隊的民眾無法領到。但他也說，沒排到的民眾不用失望，農曆大年初一紫南宮也將發送錢母，歡迎屆時再來領取。另外，因為冬季血庫缺血，紫南宮與捐血中心合作，在廣場前安排捐血車，只要民眾捐血250CC就送一枚銀幣錢母，500CC則送金銀錢母各一枚，希望藉此鼓勵信眾捐血一袋，救人一命。

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