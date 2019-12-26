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竹山紫南宮「鼠來寶」錢母首亮相　今年借出4億回收6億...大家發財啦！

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▲▼竹山紫南宮公布鼠年大改版的鼠來寶錢母。（圖／民眾提供）▲竹山紫南宮公布鼠年大改版的鼠來寶錢母。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

每年過年必排隊的南投竹山紫南宮發財錢母，26日公布明年鼠年大改版的「鼠來寶」錢母，以2隻庚子鼠各抱如意、元寶，在環抱一個有福字的大葫蘆。紫南宮主委莊秋安也講到「借金」狀況，今年至今約60多萬人次，借金約4億元，回收約6億，堪稱全台最賺錢的廟宇之一。

竹山紫南宮26日上午公布鼠年的的錢母「鼠來寶」，由紫南宮主委莊秋安主持，他也手持新版的錢母供媒體拍照，更希望信眾們拿到這錢母後，可以延續好運氣，讓即將到來的鼠年有個好兆頭。

▲▼竹山紫南宮公布鼠年大改版的鼠來寶錢母。（圖／民眾提供）

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▲竹山紫南宮主委莊秋安宣布鼠年錢母將在今年最後一天開放排隊。（圖／民眾提供）

莊秋安表示，紫南宮錢母最初是用10元硬幣貼在祈福小卡，春節發給信徒。2012年也就是生肖龍年，開始參考「龍銀」來設計錢母，銅製的錢幣再鍍上純金、純銀，每年元旦、大年初一免費發送給信眾招財，每年都會吸引好幾萬人來排隊，希望新的一年能帶來好運。

他表示，錢母分為金幣、銀幣單枚錦袋裝，以及盒裝金、銀套幣組。錢母正面是土地公聖像，背面則刻著當年生肖、金銀財寶、吉祥好話、歲次某某年，每年都有新設計巧思。這次決定改版後，明年以好事發生鼠來寶來設計，尤其是盒裝套幣外盒，從簡單塑膠盒到鏤空雕刻木盒、直立式座架，質感每年進步。

竹山紫南宮主祀土地公與土地婆，以求發財金聞名，每年依農曆生肖發行的招財錢母炙手可熱，每逢元旦、大年初一發送錢母時，僅去年排隊人潮就超過7公里，單日發出錢母數萬枚。近年更有民眾在網路販售紫南宮錢母，還有不肖份子仿冒銷售，廟方建議民眾親自來拿，心誠則靈。

紫南宮也表示，鼠年首發好運錢母將在2020年1月1日早上9點開始發放。為免信眾太過辛苦，將於今年12月31日早上8點開始開放排隊。廟方表示，信眾只要於2020年元旦9點前排入領取鼠年好運錢母隊伍，都可獲得鼠年銀錢母一枚。

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