男大生騎車亂入跨年演唱！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」　自曝原因：就帥而已啊

記者白珈陽／台中報導

藝人吳宗憲昨日（12月31日）晚間在台中麗寶樂園度假區為跨年活動獻唱，在台上與觀眾互動時，一名男大生卻突然騎機車衝上舞台，讓吳宗憲相當錯愕，頻頻問男大生 「這位是？」、「好像沒有這個橋段啊！」雖然吳敬業地將表演持續進行，但後台早已亂成一團。雙方在台上僵持了約3分鐘，待吳宗憲終於把歌唱完，工作人員這才將男大生的機車牽走，並將他請離舞台。男大生下台後，馬上遭警方制伏，有媒體問為何有此舉動？他竟回答「就帥而已啊」，令人傻眼，後續警方依違法社會秩序維護法第71條將男大生移送法辦。

▲藝人吳宗憲跨年獻唱，朱姓大學生突然騎車衝上舞台，雙方僵持3分鐘。（圖／讀者提供）

台中市后里區麗寶樂園昨日舉辦跨年晚會，吳宗憲受邀參加，他在台上演唱歌曲《笨小孩》時，朱姓大學生突然騎著機車、突破重重防線衝上舞台，還直接停在吳宗憲身邊，吳轉頭發現陌生男子後嚇了一大跳，但還是保持專業態度，立即回復鎮定，笑著問朱男「你是來送外賣的嗎？」、「欸欸，怎麼會有這一段我不知道！」但朱男不發一語，自顧自地脫了外套、安全帽，隨後戴上眼鏡，就這樣不發一語乾站在舞台上。吳宗憲臨危不亂繼續唱歌，其兒子鹿希派似乎擔心父親安危，主動上台走到爸爸旁邊，隨後藝人阿Ken也走上舞台解圍，一同進行表演，緩解尷尬氛圍。

雙方在台上僵持了約3分鐘，等到吳宗憲終於將歌曲唱完，這才終於有工作人員上台把朱男的機車牽走，朱男跟著走下台後，隨即遭到警方逮捕。警方將朱男帶回過程中，有媒體問朱為何要騎車衝上台，他則回「就帥而已啊！」令人相當傻眼。

台中市新聞局長黃國瑋1日指出，昨日警方在後場、貴賓入口處部分都有調度及維安，市府團隊在跨年倒數完離去之後，警方都回到工作崗位，在外面疏散人潮，當時一位大學生硬闖貴賓入口處，撞傷阻擋工讀生後，直接騎摩托車衝上舞台，警方也很快制伏，初步研判，大學生疑似情緒不穩定，警方也以社會秩序維護法進行處分。

據悉，遭撞的工讀生並無大礙，警方則表示，男大生違反社會秩序維護法第71條，將依法送辦。

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