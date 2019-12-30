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爭奪家產蒙面狠害親姊與姊夫　姊強扯口罩驚呼：怎麼會是你？

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▲賴男為家產找人綑綁姊夫、親姊，30日遭檢依殺人未遂等罪起訴。（圖／民眾提供）

▲賴男為家產找人綑綁姊夫、親姊，30日遭檢依殺人未遂等罪起訴。（圖／資料照／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中賴姓男子，因認為胞姊及姊夫分配財產不公，心中懷恨，竟以3萬元雇用林男、陳姓少年，3人於10月間入侵姊夫住處以膠帶將其綑綁，賴男趁勢在姊夫屁股注射3針「代鉛劑」（潤滑機油）至其昏迷，此時姊姊剛好返家，賴男又持木椅痛毆、勒頸，經姊姊不斷求饒及親情呼喚，賴男驚覺鑄下大錯，落荒而逃。台中地檢署30日依殺人未遂等罪起訴賴男、林男，而涉案的陳姓少年由少年法庭審理中。

檢方表示，代鉛劑主要用途為替代有鉛引擎車輛潤滑用油，進入人體將對健康造成危害，可能會造成肺刺激、肺水腫、皮膚泛青色、耳鳴、噁心、嘔吐、胸部疼痛、嗜睡、視力障礙、致癌、中風等症狀。若大量食入，中樞神經受抑制，則會引起急速呼吸、引起昏睡、抽筋，嚴重時甚至會致命。

起訴書指出，賴男（64歲）是賴女的胞弟，他認為姊姊與姊夫長期以來家產分配不均，因而心生怨懟。賴男因從媒體報導得知，鉛中毒會造成腦部受損，於2019年7月3日前往台中北區一家加油站購買一瓶代鉛劑，伺機犯案。於同年10月間，他在網咖認識林男（18歲），向林男提議以2萬元為代價，幫他去綁一個人；林男同意後，又邀請陳姓少年（14歲）參與。

10月28日，賴、林及陳等3人戴上口罩，入侵太平區被害人住處，賴男以自備的遙控器將鐵捲門開啟後隨即進入。進門後，發現姊夫在2樓，由林、陳2人利用膠帶將其綑綁，賴再使用事先準備好的代鉛劑連打3針在姊夫的臀部，致其昏迷。

事成後，林、陳原想先行離去，但賴又當場拿出1萬元來，要求他們再綁1女（賴男胞姊），但林、陳2人在等待賴男姊姊回家期間，趁隙攜款落跑。

過沒多久，姊姊返回家中，賴男從暗處衝出，拿著膠帶及布條企圖將其綑綁，但姊姊極力掙扎，拉扯之際姊姊將賴男口罩扯掉，她驚呼：「怎麼會是你？」。身分曝光後，賴男反而拿起木椅猛砸姊姊頭部，更揚言「要讓妳死」，欲致其於死地。

姊姊死命逃往門口，向鄰居大聲呼救：「我弟弟要打死我！」，隨即又被賴男勒住脖子拖回屋內，在即將窒息前，姊姊不斷向賴男哀叫：「弟弟…」，聽聞姊姊親情呼喚，賴男忽然清醒，懸崖勒馬鬆開雙手逃離屋外。

鄰居聽見賴女呼救，趕緊向警方通報。警到場將2人送醫，發現姊夫因遭注射代鉛劑，有腎急性衰竭及敗血壞死性筋膜炎延伸至背部等傷害，至今仍須持續治療；姊姊則有創傷性蜘蛛網膜下出血及頭皮開放性傷口。

檢察官認為，賴男對胞姊涉有殺人未遂罪，對姊夫則是重傷害未遂，而林男與陳姓少年是重傷害未遂的共犯，陳因未成年被移送至少年法庭審理。

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