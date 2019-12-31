看緊荷包！台中市這3個地點要增設測速器　明年1月15日正式啟用

▲台中市警局交通大隊於沙鹿區向上路6段及台61線西濱快速道路等3處地點增設區間測速設備。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局為提升交通安全，分別於「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」等3處增設區間測速設備，將於2020年1月15日正式啟用，籲請民眾經過上述路段時減速慢行，確保行車安全。

台中市警局交通大隊執法組表示，沙鹿區向上路6段過中興路口往西行駛，是一段長達2公里的陡下坡，過往就偶有車輛因超速而發生交通事故，且由於大型貨車車流量隨著台中工業區及港區的活絡發展與日俱增，更凸顯該路段交通規劃及違規執法的重要性。

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台中市政府警察局為落實速度管理，引進區間測速設備，該設備共有2段監測區間，第一區間為「向上路6段650號上方門架至國道3號龍井交流道下」，第二區間為「國道3號龍井交流道下至向上路6段788號前門架」，如果是同時通過這2個區間的車輛，則會以平均車速較高的區段舉發。

另外，在向上路6段所建置的區間測速設備除了具備測速功能外，也會針對未落實大貨車分流（內側2車道禁行20噸以上大貨車）措施的車輛蒐證舉發，而為了保障該車輛上、下國道3號龍井交流道交織區段的行車安全，在龍井交流道下方更設置了違規停車自動偵測設備，提醒用路人千萬不要在橋下違規停車。

▲沙鹿區向上路6段及台61線西濱快速道路等3處區間測速設備，將於明年1月15日正式啟用。

台中市交大執法組指出，台61線西濱快速道路在台中區段已全線高架通車，道路速限也在2019年12月1日起，由原本的80公里提升至90公里，交通部公路總局第二區養護工程處及台中市政府警察局為保障用路人安全，共同合作在北上157.8至151.6公里處及148.1至156.4公里處建置區間測速設備，會選擇在這個區段實施，主要就是因為進出港區以大貨車居多，每每發生車禍都是怵目驚心，期盼區間測速實施後可以促使駕駛人依照速限行駛，避免不當的超速、超車及變換車道，降低交通事故。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲，2020年加強春節期間安全維護工作從1月16日22時至30日24時止，為期15天，區間測速能在1月啟用對於市民的用路安全將更有保障；另交通警察大隊大隊長林沐弘指出，上述區間測速設備經過宣導並設置警示標誌之後，超速違規已經下降大約12%，顯示對於提醒車輛駕駛人切勿超速有顯著的效果，接下來進入執法階段，駕駛人除了別跟荷包過不去，最重要的還是別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路。

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