　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園鼠年春聯「民和年豐」發表　期許安居樂業平安喜樂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦市長與書法名家朱振南共同發表庚子年春聯。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦市長與書法名家朱振南共同發表庚子年春聯。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府25 日發表庚子金鼠年春聯，分別為「民和年豐」、「四季平安」，由名家朱振南與桃園在地年輕書法家鄧君浩揮毫題字。依循往例，市長、議長聯名款春聯「民和年豐」印製80萬份，下週起，12月30日（星期一）將透過區公所及區里系統發送至家家戶戶；僅有市長署名的「四季平安」限量版春聯，同樣於12月30日起開始發放，民眾可至市政府一樓服務台、13區區公所服務台索取。

▲「民和年豐」、「四季平安」期許新的一年市民安居樂業平安喜樂。（圖／桃園市政府提供）

▲「民和年豐」、「四季平安」期許新的一年市民安居樂業平安喜樂。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦市長今日於市政會議中與書法名家朱振南共同發表春聯「民和年豐」，由鄭文燦與邱奕勝議長聯合署名。鄭文燦指出，「民和年豐」取自《左傳．桓公六年》，祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年市民安居樂業。另一款春聯「四季平安」，由鄭文燦市長署名，由桃園在地書法家鄧君浩題字，「四季平安」祝福台灣，在新的一年平安喜樂。


鄭文燦說，朱振南為書法名家，桃園國際機場第一航廈出境走廊，由方文山作詞的「機場之歌—在旅行的路上」、第二航廈出境大廳「臺灣桃園國際機場」題字，以及「台北車站」都出自於朱老師的手筆，是台灣首位以書法水墨畫類獲得「巴黎藝術獎」公費研習、美國聯邦政府美術品鑑價認證的藝術大師；鄧君浩是桃園年輕的書法家，畢業於武陵高中，是國立清華大學物理所的碩士，曾任職於國家同步輻射研究中心，也曾是台積電的工程師。鄧君浩自幼學習書法，目前在中國攻讀中國美術學院博士班。

秘書處長顏子傑表示，市長相當重視書法藝術，家家戶戶也都會貼上市府精心準備的名家題字應景春聯，作為賀歲迎新。兩千多年的書法藝術史，雅俗共賞的春聯書體，只用繁體字呈現，崇尚的便是文化的傳承和延續，也是中文字與華人文化最寶貴的資產，也是台灣最大的優勢。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
忘帶便當盒！他用「數學」神解決　網笑翻：終於有人看懂課本了
政見會／韓國瑜談罷韓動員「香港人、外縣市來遊行 」
植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了
政見會／韓國瑜回擊蔡英文：你當網軍是199吃到飽嗎
LIVE／二次交鋒！　2020總統政見會登場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園鼠年春聯「民和年豐」發表　期許安居樂業平安喜樂

花蓮佳民國小報佳音　嘹亮歌聲傳遞愛與祝福

台中市府廢止中火兩部機組許可證　彰化縣長王惠美：支持！

蔡適應成立反賄選小組進駐基隆　呼籲民眾抓賄選淨選風

新北愛心大平台新住民關懷　最高補助醫療費5萬元

天仁幼稚園萌娃聖誕報佳音　金山警分局警察叔叔好窩心

蟬聯18年宜蘭地王！羅東鎮興東段開娃娃機店　公告地價每坪約149萬元

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

桃園鼠年春聯「民和年豐」發表　期許安居樂業平安喜樂

花蓮佳民國小報佳音　嘹亮歌聲傳遞愛與祝福

台中市府廢止中火兩部機組許可證　彰化縣長王惠美：支持！

蔡適應成立反賄選小組進駐基隆　呼籲民眾抓賄選淨選風

新北愛心大平台新住民關懷　最高補助醫療費5萬元

天仁幼稚園萌娃聖誕報佳音　金山警分局警察叔叔好窩心

蟬聯18年宜蘭地王！羅東鎮興東段開娃娃機店　公告地價每坪約149萬元

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

錢莊老闆哀求：有話好好商量！員工仍「狠殺焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人

政見會／韓國瑜提政策回擊蔡英文：國家要把錢花在教育「非監獄」

政見會／「網軍是199吃到飽？」、「貪汙每天含豬膽」…韓國瑜18大金句一次看！

好好的貓咪不當…這隻堅持要當帽子　瘋狂迷戀主人的頭皮味道

全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

驚！孩子的「這2種特質」…可能是自閉症？

《反滲透法》蔡英文拚年底過關　王金平：不符合民主體制和憲政程序

政見會／韓國瑜：特偵組查總統、部會貪污　若進牢每天含一口「豬膽」

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

政見會／蔡英文4大司改進展　將推「國民法官」強化「法治教育」

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

地方熱門新聞

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

東亞最大火車醫院　吳志揚籲開放旅遊景點

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出

楊麗香參選　國民黨開除黨籍

獨居男病發癱軟樓上　警消及時破窗救護

民調墊後？黃啟嘉大笑三聲：已後來居上

洪秀柱：行憲紀念日快樂

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映

更多熱門

相關新聞

一家四口疑一氧化碳中毒　送醫幸無大礙

一家四口疑一氧化碳中毒　送醫幸無大礙

桃園市桃園區25日凌晨0時許，元姓男子向警方緊急求助指稱，家人都出現頭暈、全身癱軟等疑似一氧化碳中毒症狀，員警立即通報消防人員趕往搶救，立即打開窗戶並將屋內4人緊急送醫，消防人員檢測出現場一氧化碳濃度已超標，還好發現得早，一家四口經醫護人員診治後都沒有大礙。

開幕戰連3年在桃園　破主場實施紀錄

開幕戰連3年在桃園　破主場實施紀錄

上兵潛入女兵寢室「窺探10分鐘」！喊：我好奇

上兵潛入女兵寢室「窺探10分鐘」！喊：我好奇

房仲年節贈禮文具、春聯通通有　街頭評比最想要的是它

房仲年節贈禮文具、春聯通通有　街頭評比最想要的是它

拉筋過當致右臂神經損傷！她怒告健身教練

拉筋過當致右臂神經損傷！她怒告健身教練

關鍵字：

桃園鼠年春聯發表市民

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面