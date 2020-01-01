3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

▲全炸好才發現被棄單。（圖／翻攝自大里人聊天室）



記者黃可昀／綜合報導

昨晚跨年夜，除了在外頭一起倒數看煙火以外，很多人也窩在家裡吃火鍋、炸雞，度過溫暖飽足的一晚。台中大里一名老闆表示，有客人凌晨透過熊貓外送平台訂了3000元炸物，當他全炸好、裝好時，卻遲遲等不到外送員來取餐，最後才發現自己被棄單了，大量炸物瞬間報廢。

原PO在臉書社團「大里人聊天室」貼出照片，一袋袋海量炸物擺滿整桌，想必是一群開跨年派對的客人訂的，他本來還開心今晚大豐收，賺了一筆3000元訂單，趕快卯足全力準備食材並油炸，怎料熱騰騰的炸物已經準備就緒時，竟然發現自己被棄單，這些炸物只好全部由店家自行吸收。

請繼續往下閱讀...

由於丟掉太浪費，原PO乾脆開放給大家領取，有需要的朋友都可以到現場免費帶走，不到1小時就全被清空。網友表示，這間炸物店在當地其實蠻有名，很多實際吃過的人都讚不絕口，「前幾天有買過，真的很好吃，不油膩」、「12點多我才買全家餐吃完說...這麼好吃還棄單」、「太過份了吧…這家超好吃！辛苦了」、「沒要吃就不要買，真的很沒品。」

▲不少網友指出，最近也有遇到熊貓棄單情形。（圖／翻攝自大里人聊天室）



原PO並沒有透露這筆3000元訂單是由客人取消，還是由外送員取消，網友指出，必須先搞清楚對象才能究責，「請問是如何棄單法？是客人取消還是熊貓公司取消？還是外送員不取餐？」、「應該是像我們今晚的狀況一樣，熊貓找不到司機，所以一直掛在那，客人等到受不了，想要取消也沒得取消，三小時過去了，人都親自到店的現場要取消訂單，還是無法做取消」、「據我所知，店家應該沒損失吧！熊貓還是會給錢。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以