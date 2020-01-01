影／2輪PK4輪！台74線飆250km互尬！囂張PO網惹眾怒...下場超慘

▲關姓男子2019年7月在台74線時速253狂飆，將影片PO網後引來警方關切，2019年12月27日判決結果出爐。（ETtoday資料影片／翻攝YouTube RV）

記者徐愷昕／台中報導

27歲暱稱「RV」的關姓重機騎士2019年7月3日在Youtube發出一段影片，騎乘重機在台74線中彰快速道路上狂飆 ，最高時速一度達到253公里，途中不僅與一輛轎車互尬，還出現逼車、競速及隨意變換車道等違規行為長達6分鐘。警方循線查獲後，關男坦承犯行，台中地院依妨害公眾往來安全罪判他3月，得易科罰金9萬，緩刑2年，並須支付公庫5萬元。

▲關男2019年7月3日以時速253在台74快速道路上飆車。（圖／翻攝自Youtube）

據判決，2019年7月23日深夜11點許，24歲王姓男子開車行駛於台74線中彰快速道路上，遇關男騎乘大型重機在前方以時速122km至135km行駛，隨即尾隨在後。接著兩人開始互尬，汽、機車各以時速107km至250km任意變換車道競速，過程中還會刻意放慢速度待對方超越後再加速競速，時間長達6分鐘多鐘。

關男事後還將競速影片PO上網，以標題「頭又大（TOYOTA）VS輸輸去（SUZUKI）！」吸引近5萬人前來觀看，危險行為也讓網友忍不住怒罵「想自殺別拖人下水」、「麻煩不要丟種（重）機的臉，可悲」、「你的生命真的很廉價」。台中警方發現影片後，循線將王、關2人逮捕歸案，依妨害公眾往來安全罪送辦。

法院審理時，關男坦承犯行，案依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬，緩刑2年，並須支付公庫5萬元。王男則是另案審結。

▲關男2019年7月3日以時速253在台74快速道路上飆車，2019年12月27日判決結果出爐。（圖／翻攝自Youtube）

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪：讓你聽聲浪

►高雄騎士酒駕拒檢連闖2紅燈！送貨員無辜遭撞「噴飛滾3圈」倒地

