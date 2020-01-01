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2020跨年盛典　電信業者秀戶外5G技術

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▲▼電信業者特別在跨年活動現場增設5G行動基地台。（圖／業者提供）

▲電信業者特別在跨年活動現場增設5G行動基地台讓消費者搶先體驗。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

每年跨年，消費者最害怕的就是人潮熱點網路通訊不佳，因此五家電信都在跨年熱點處增設行動基地台；不過你有注意到嗎，這次的跨年除了4G行動網路外，中華電、遠傳等電信業者也在戶外打造5G場域，讓你搶先體驗5G帶來的高速飆網體驗。

中華電信這次跨年特別與愛立信、工研院服科中心、三立，攜手台中麗寶樂園合作2020跨年活動，中華電信在這次的跨年晚會中，提供5G超即時的影像傳輸應用與展示。

另外，中華電信還攜手愛立信與三星電子於台北信義商圈，實測展示室外5G網路Gbps等級超高網速，並藉由三星電子超高畫質82吋QLED 8K量子電視，播放中華電信5G形象影片，引領客戶美好體驗。

而遠傳電信這次則是特別與北市府合作，於市政府大樓頂樓架設5G訊號基站台，更運用遠傳5G技術，讓舞者們分別於晚會主舞台、臺北市政府頂樓停機坪與市長辦公室，展現5G大頻寬、低延遲特性，完成三地合演的超吸睛畫面。

▼遠傳電信這次則是特別與北市府合作，於市政府大樓頂樓架設5G訊號基站台。（圖／業者提供）

▲▼電信業者特別在跨年活動現場增設5G行動基地台。（圖／業者提供）

另一方面，跨年夜全台4G行動上網數據量再創新高！根據中華電信統計，跨年夜時熱門活動區域的行動上網數據量，超過平時使用量的4倍；尖峰時段出現在跨年凌晨前後10分鐘流量達到最高峰，行動上網、語音及簡訊超順暢。像是，台中麗寶樂園跨年夜當天的網路使用尖峰時段，行動上網數據流量超過去年的2倍。

而遠傳統計，台北市信義區，跨年時段的下載數據量為平常使用的2.8倍，上傳數據量甚至達50倍。

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