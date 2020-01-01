郭台銘批反滲透法「權力的暴行」　籲別讓國會一黨獨大　

▲郭台銘、宋楚瑜在國父紀念館升旗。（圖／親民黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘1日上午與親民黨總統候選人宋楚瑜在國父紀念館參加升旗典禮，郭台銘受訪時針對反滲透法發表看法，郭台銘怒轟，這是權力的傲慢、權力的暴行，呼籲不要讓國會一黨獨大。

郭台銘指出，他不是完全反對反滲透法，但是不能夠強行的通過，他要堅持的就是說，這次選舉國會席次，不能夠一黨獨大，一黨獨大的後果，從反滲透法就可以看到，就是權力的傲慢、權力的暴行。

郭台銘強調，民主政治是兩黨要制衡，或「兩大兩小」制衡，但是一大的結果，就是根本不用開協調會，他們說幾點幾分通過就通過。

郭台銘也提到，將來對所有小老百姓遭受無辜，被受到不合理法令起訴，郭台銘辦公室將提供所有的法律資源、法律費用，要讓他們法律抗爭到底。

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