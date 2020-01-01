「反滲透法是空白授權」吳敦義：國旗是先烈用血鑄成的國家象徵

▲國民黨元旦升旗，吳敦義致詞。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義1日於中央黨部前廣場主持元旦升旗典禮，他致詞表示，多少先烈先賢締造中華民國，這面國旗也是由先賢用血鑄成的國家象徵，國民黨有很深的責任感。民進黨從提出到通過反滲透法只用34天，根本沒有很完整的條文，很多都是空白授權。

吳敦義表示，今日是中華民國一百零九年一月一日，也是第一天大家同聚此地，在冉冉國旗上升當中，內心有非常振奮、愛國、愛民情懷。多少先烈先賢締造中華民國，這面國旗也是由先賢用血鑄成的國家象徵，國民黨有很深的責任感，距離大選只剩10天，11日就要選舉中華民國第十五任總統，且全面立委改選，包括區域79席，以及不分區34席，這些都是1/11非常重大的使命。

他說，昨天民進黨強渡關山把反滲透法只用34天，根本沒有很完整的條文，很多都是空白授權，反滲透法昨天強渡關山以後，所有中華民國人民隨時可能被凹進去、被網羅進去，所謂反滲透法的簍龍，令人不安心法律。

吳敦義批評，蔡英文擔任總統三年半來，政府不夠廉能，治安相當敗壞，經濟低沉不上，兩岸僵持對峙，國際失去很多邦交國，越來越顯孤立，在這樣情況下還強渡關山，通過只有三十天，甚至於是空白授權的反滲透法，背棄了人民對他的付託。

他強調，只有一件事，就是10天後總統選给2號韓國瑜，讓韓當選總統，有了總統以後就可以任命有能力有智慧有經驗忠於國家人民的行政院，組成內閣，很重要的是113席立法院是單一國會，讓敬愛百姓、熱愛中華民國、從來沒有背叛過中華民國的國民黨，能夠在113席取得60席優勢才有機會撥亂反正，把過去三年半不公不義、傷害人民的現狀，只有用選票翻轉。

吳敦義說，這麼多一大清早就到此升旗的民眾，顯示熱愛中華民國，代表中華民國國旗能一直維持飄揚於自由土地上空，最後祈求上天庇佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安，海峽兩岸和平穩定發展，全體國民同胞身體健康萬事如意一切順利。

前總統馬英九、副總統候選人張善政、副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、曾銘宗等多位不分區立委候選人，以及汪志冰、林奕華、李彥秀、賴士葆、黃啟嘉等區域立委候選人皆到場，共唱國歌與中華民國頌，並呼喊「台灣安全 人民有錢」、「韓國瑜當選 立委全壘打」、「國民黨勝利成功」口號，為2020展開新氣象。