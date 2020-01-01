蔡英文反擊國台辦「綠色恐怖」：問題不在立《反滲透法》！是北京能否停止滲透





▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2020元旦升旗典禮1日一早在總統府前登場，總統蔡英文隨後也在總統府內發表元旦談話。針對剛通過的《反滲透法》遭到國台辦批評是綠色恐怖，蔡英文回擊，問題不在立法的國家，而是北京能否停止滲透及介入其他國家的行為。

《反滲透法》31日下午在立法院三讀通過，國台辦批評，民進黨為謀取政治和選舉私利，大搞綠色恐怖，破壞兩岸交流，製造敵意對抗。陸委會晚間回應，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，近來共諜滲透及干預介入台灣選舉的事件層出不窮，「《反滲透法》是為補充現行法律規範的不足，以維護國家主權與自由民主憲政，導正交流秩序。」

蔡英文1日元旦談話後受訪時表示，解鈴還是需要繫鈴人，今天包含台灣在內的很多民主國家，紛紛立法推動政策，防止中國大陸試圖的滲透跟介入，問題不是在立這些法的國家本身，而是北京能否停止滲透介入的作為，成為國際上可以信賴的夥伴，這才是真正的正本清源。



蔡英文強調，台灣是民主國家，我們完成反滲透法的立法過程，其實是有相當的時間，從去年五月就開始討論這項議案，「這一次我要再一次感謝國會朝野黨團，願意坐下來討論，讓這個法順利通過，我也衷心相信，愛台灣的人民不會接受中國大陸的委託傷害台灣的民主。」