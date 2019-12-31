1千4百家超商、咖啡店騎樓禁菸！　台中元旦起多項新政實施

▲明年元旦起，台中市超商，咖啡店騎樓禁菸。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天2020年元旦開始，台中市政府實施多項新政策，包括全市近1千4百家超商、咖啡店騎樓禁菸；全市15處百貨公司及購物中心內用不能提供免洗餐具；身障朋友免費停車時數採「累計」制等，民眾應小心以免觸法。

衛生局長曾梓展表示，今年11月公告全市連鎖超商(統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社)及咖啡店(星巴克、路易莎、85度C)等近1千4百家店騎樓及庇廊全面禁菸，違者最重可罰1萬元，提供吸菸器具的業者則罰1萬元至5萬元。

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曾梓展指出，不論一手菸或二手菸，對健康的危害都很大，二手菸是A級致癌原，只要曝露其中就會對人體有害，呼籲民眾共同遵守規定，營造健康無菸環境。

環保局長吳志超表示，全市15處百貨公司及購物中心內用不能提供免洗餐具(不包含連鎖速食店及連鎖便利商店業)，查獲者可依廢棄物清理法處1千2百元至6千元罰鍰。

為鼓勵消費者養成「自備、重複使用、少用」的環保生活習慣，環保局鼓勵業者提供消費者自備餐具優惠，目前全市已有681家餐飲業提供消費者自備餐具優惠，176家業者提供自備購物袋等優惠。

另外，吳志超表示，「毒性及關注化學物質管理法」已修法通過，包括吹哨者條款等7大重點，明年1月18日起生效，業者違規可直接開罰，環保局將持續加強查核輔導，呼籲廠商遵守新制法規。

交通局長葉昭甫表示，身障朋友憑相關證件及車牌停車，每天可享1次免費停車時數，為提升身障福利，交通局表示，明天起身障免費停車時數採「累計」制，如果當天第1次停車未使用完免費時數，第2次停車可使用剩餘免費時數，減輕身障者經濟負擔。

在福利方面，勞工局長吳威志表示，行政院發布從明年1月1日起調升基本工資，調整後月薪制勞工每月工資為2萬3800元，時薪制勞工每小時工資為158元，雇主應依法調整勞工薪資，若未依法調整，可處2萬至1百萬元罰鍰。

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