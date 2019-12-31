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學生妹偷訂餐「備註一串破解」　UberEats看傻照做：我19歲！網起鬨未來女婿

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▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲外送員還要身兼演員！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少學校嚴禁訂外送，學生只好見招拆招！一名學生妹在校偷使用UberEats訂午餐，就怕被教官攔截，要求外送員偽裝成「孩子的爸」，而外送員本尊尷尬照做，「我是XXX的爸爸，我19歲，我3歲時生這個女生！」讓大批網友笑成一團，調侃「未過門的女婿呀」。

一名外送員在臉書社團《UberEATS台灣》爆笑分享，日前接到一張校園訂單，發現是女學生訂米粉湯，就怕肚子餓被抓包，她特地在備註欄暖喊，「如果有教官、警衛或老師問話的話，請說您是家長，拜託了謝謝，然後餐點放在校門口的鐵櫃！」

請繼續往下閱讀...

向來全力以赴、使命必達的原PO，下秒情不自禁開始演練，「警衛不好意思，我是XXX的爸爸，我19歲，我3歲時生這個女生！」無奈還要身兼演員一職，配合度堪稱100分，讓人哭笑不得。

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▲▼學校禁外送！學生妹「備註一串破解」　UberEats看傻照做…網笑暈：未來女婿（圖／翻攝臉書UberEATS台灣）

▲▼學校禁外送！學生妹「備註一串破解」　UberEats看傻照做…網笑暈：未來女婿（圖／翻攝臉書UberEATS台灣）

▲網友狂胡鬧！（圖／翻攝臉書UberEATS台灣）

訂餐畫面曝光後，掀起大批網友笑到併軌，紛紛調侃「哥哥不是比較好」、「說是老公看看」、「我是她數十年後的兒子，跟哆拉A夢借了時光機來的」、「你可以說是哥哥，爸媽叫你拿來的，選我正解」、「演戲要多加100喔」、「回他：下課會來接妳」、「要是警衛要證明那要怎辦」。留言串中，另釣出一名學生自曝類似糗事，「我也這樣做，只是被教官發現，後來跟我說，下次就算是家長幫你訂的也要先講，（還以為要吃警告）」。

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