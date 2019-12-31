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看《反滲透法》通過　兩岸學者包承柯：堅定大陸打擊台獨決心

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▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／上海報導

以民進黨團版本為主的《反滲透法》今三讀通過，大陸兩岸學者包承柯認為，此舉會對現行兩岸交流帶來劇烈衝擊，同時也堅定大陸反對民進黨滋長台獨勢力的決心。對兩岸未來走向，他強調，大陸「一中原則」既有立場不會改變，也不會隨之起舞，「他們（民進黨）的操作很明顯就是挑起對立、為了選票，這個大家都很清楚。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，兩岸關係在2016年後，台灣不承認「九二共識」官方交流停擺，但民間的經貿、文化往來還是繼續進行。

▲▼中共建政70周年大會上，群眾遊行中出現一國兩制方陣。（圖／翻攝央視）

▲中共建政70周年大會上，群眾遊行中出現一國兩制方陣。（圖／翻攝央視）

他說，反滲透法通過後，將是從台灣當局的角度、民進黨的思考，去控管和限制台灣民眾與大陸交往，這種行為「很明顯的會使兩岸關係出現新的停止和倒退」，更不友善的是，民進黨把進行交流的兩岸民眾作為打擊、制裁的對象，可能導致兩岸交流趨向停置。

包承柯接著說，這部法的另一個關鍵就是「台獨」。他提到，按照大陸的一中原則，把大陸做為境外勢力加以對抗，「完全就是搞台獨的思維邏輯。」

包承柯進一步表示，這個法案如此急就章的推動，目的大家都很清楚，就是利用立法機構推高兩岸之間的緊張，以利民進黨在十天後的選舉中得利，並期待大陸產生強烈抗議和強力杯葛的行為，藉力使力。

對此情況，包承柯認為，大陸的立場很清楚，是堅定反對台獨、一中和維持兩岸和平發展，應不會在這個時候隨之起舞，讓民進黨繼續挑起對立，突破選舉「韓潮回流」的膠著狀態。

對於兩岸關係和大陸對台工作的未來走向，包承柯說，大陸促進民間交流，和已公布的一系列對台政策，包括31條、26條措施等不會改變，也將繼續給與台生、台胞到大陸發展更多優惠，但對於民進黨如此積累能量，推動漸進台獨的過程，陸方將加大重視，並予以打擊。譬如揭露、批判其台獨分裂勢力，造成兩岸關係倒退、損及台灣民眾福祉的行為。

包承柯說，他不認為兩岸關係已經出現了明顯的標誌性變化，打擊台獨勢力對大陸而言，一直是長期的任務，希望以和平的方式來警告民進黨，不要一意孤行的走下去，要懸崖勒馬。

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