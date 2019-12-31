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感覺「被當敵人」！　台青嘆《反滲透法》通過：與當地政府打交道很正常

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記者蔡儀潔／廈門報導

立法院今（31）日三讀通過《反滲透法》草案，讓在對岸打拚的台灣青年感覺「被當敵人」。負責兩岸交流的廣州台灣青年之家會長鄭明嘉向《ETtoday新聞雲》表示，在大陸打拚免不了要跟當地政府、協會打交道，這是很正常的事情，但如今《反滲透法》讓台青人人惶恐，「我覺得這對台灣的民主發展來說，是最大的敗筆。」

▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭明嘉表示，在大陸的台灣青年其實在這段時間，都非常注重和關心這個《反滲透法》的推動，大家一致的想法是，民進黨為了權利、爲了鞏固自己的勢力，因此要阻礙兩岸交流，強行推動法案通過。

鄭明嘉指出，在大陸的150萬至200萬台人，是為了要實現自己的夢想、有更好的舞台、更大的收入，背井離鄉來奮鬥，但《反滲透法》的強行通過，讓所有來奮鬥的台青感覺被當成敵人，「我們也是在台灣長大的青年，都是遠離家鄉，跟到日本韓國、紐西蘭歐洲有什麼不一樣？」

他接著表示，既然這樣，「為什麼要把我們當成是站在對立面的間諜、站在對立面的不法份子呢，所以站在台灣青年的角度我們感到十分憤慨，爲什麼要把我們往外推，爲什麼要給我們貼標籤。」

▼廣州台青之家。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼廣州眾創5號空間、廣州台青之家。（圖／記者陳政錄攝）

鄭明嘉說，來對岸打拚難免要跟當地企業、協會打交道，很多地方需要得到各省市台辦的協助，跟大陸政府機關接觸是很正常的事情，而《反滲透法》讓台灣青年人人惶恐，「我們擴大兩岸交流就不該被看作是異類、是敵人，這樣對台灣青年公平嗎？」

鄭明嘉強調，兩岸現在最重要的是和平交流，要保障台灣青年在大陸發展的平台和權利，「整個民進黨都在倒行逆施，像回到幾十年前的戒嚴時代，我覺得這對台灣的民主發展來說，是最大的敗筆。」

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