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誰的民調準？洪慈庸：贏對手5%　楊瓊瓔痛批：吹哨子壯膽

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▲楊瓊瓔、洪慈庸都表示，自己民調贏對手。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲楊瓊瓔表示，對手自稱民調高是吹哨壯膽。（圖／楊瓊瓔競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

大選封關前民調出爐，台中市立委第3選區候選人洪慈庸31日表示，根據台灣指標最新民調，有36.9%的受訪民眾支持她，贏過國民黨候選人楊瓊瓔的31.9%，2人差距在5%，不過，楊以最近5家民調都顯示，她穩定領先洪4至8%，洪所言無異半夜吹哨壯膽；倒是2人一致都拜託選民一定要出來投票。

▲楊瓊瓔、洪慈庸都表示，自己民調贏對手。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲洪慈庸說，目前雖領先但不敢大意。（圖／洪慈庸競總提供）

洪慈庸上午表示，投入競選連任以來半年多的時間，從一開始輸20%以上到現在，最新民調已小幅領先對手5%，但仍不會掉以輕心，將依照自己的節奏繼續勇往直前，踏穩腳步持續努力到最後，她強調，「民調是參考的指標，但票投了才是真的，封關前所收到的幾份民調，一直都是起起落落，從上週「險勝0.1%」之後，陸續曾有「小輸2%」、「險勝0.2%」的數字，顯示她與對手仍然在非常驚險的拉鋸範圍中。

洪慈庸說，投票倒數11天，將以3年多來的政績，爭取更多選民支持，她也向青年喊話，「國家在我們肩上，台灣的未來握在我們每個人手上。明年1月11日，拜託大家一定要出門投票，一定要回家投票，決定台灣未來」。

楊瓊瓔上午在市議員陳本添及后里區10多位里長陪同下在路口拜票，她說，這次因為12月17日議會通過預算後，才辭去副市長職務正式投入選戰，時間很短，不過還是努力向前衝，選舉沒撇步，勤跑就是，希望透過選舉告訴選民這4年堅持「實在做事」的態度。

至於民調表現，楊瓊瓔競選辦公室表示，綜合內部民調及各界公布的調查，近1個月來都能穩定領先4-8個百分點，顯示對手不斷放風聲說民調有起色只是吹哨壯膽，楊也呼籲支持者一定要幫忙拉票、出門投票，才能票票入櫃，將民調數字轉換成得票率。

根據《ETtoday新聞雲》12月23日公布的調查結果，楊瓊瓔以40.3%領先洪慈庸35.5%，另目前仍在進行中的Yahoo民調至30日結果，則是楊瓊瓔以49.35%領先洪慈庸31.56%，加上台北政經交易所的預測市場價格為楊瓊瓔$56.8領先洪慈庸$43.3。

楊瓊瓔競辦也在11/27-29及12/18-21分別委託聯合及世新民調，楊同樣以41.2%及34.9%領先洪慈庸28.2%、30.9%，尤其在韓國瑜呼籲支持者民調支持蔡英文後，未表態和無反應數上升5%，顯示有許多轉向為隱性選民，呼籲鄉親要對選情有信心，一定要幫忙拉票、出來投票，才能讓真正用心的楊瓊瓔當選立委，延續為鄉親服務。

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