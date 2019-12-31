落日條款到了！象牙買賣1/1起正式終結　違者最高罰150萬

▲查到民眾持有象牙全牙。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局今（31日）指出，明天1月1日起，台灣正式終結現行國內「庫存象牙或象牙加工品」買賣許可，全面禁止象牙相關製品買賣，積極呼應國際大象保育，若違者將處以6月以上5年以下徒刑併科罰金，最高150萬元。

林務局說明，聯合國國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature,IUCN）在〈2016年大象現況評估報告〉（African Elephant Status Report 2016）中指出，野生非洲大象族群於2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20%，以此下降趨勢，非洲象族群岌岌可危。

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▲保育類象牙產品。（圖／林務局提供）



這份報告中也指出象牙的利用與盜獵，仍是大象野生族群生存的最大威脅。林務局指出，因此， 2016年10月在南非所舉辦的第17屆瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議（CITES CoP17）大會，經各國代表討論決議，呼籲各國關閉國內合法象牙買賣市場。

林務局表示，自古以來，象牙在全世界諸多文化中，即被視為珍品，更是雕刻的上好材料，而受到人們喜愛與收藏。但也因為人類的濫捕利用，造成大象瀕臨滅絕。林務局提到，《野生動物保育法》在83年全文修正時，即依據該法第16條規定，原則禁止象牙製品買賣及在公共場所陳列、展示，但考量法規修正之時，相關藝品、刻印業等留有大量庫存，全面禁售會嚴重影響其生計。

▲▼各式象牙藝品。（圖／林務局提供）



林務局接著指，為保障相關業者權益，84年訂定〈庫存象牙產製品管理補充說明〉，作為落日條款。因此，當年申報之庫存象牙產製品，經主管機關核准後許可買賣，作為法規修正後降低產業衝擊的緩衝措施。這段時間與刻印、珠寶藝品業者代表多次座談會，基於「庫存象牙或象牙加工品」買賣緩衝措施已有25年，已非相關業者主要營業項目。

林務局強調，為保育瀕危非洲象族群、維護全球生物多樣性，於107年公告修正〈野生動物保育法施行細則〉草案第33條第3項，明定自109年1月1日起國內象牙商業交易將正式終結，所有象牙製品不得再買賣，原屬「庫存象牙或象牙加工品」之陳列、展示須經縣市政府審查許可。違反者依同法第40條可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。