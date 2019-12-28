激像Sandy！大眼正妹「爭林務局鐵飯碗」　負重20公斤跑走沒在怕

▲神似女主持人的大眼正妹也參加約僱森林護管員的考試。（圖／宋曉菁提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

臺灣山林資源豐厚，全臺森林覆蓋率達土地面積61%，林務局的工作職掌就是維護這片美麗山林資源的永續，而森林護管員則是最重要的第一線工作者；森林護管員的工作包括巡視山林、森林資源管理、林道災害查報、林地管理、林地步道設施巡護、生態資源調查、植樹造林、森林保護工作等，更要會同檢警單位取締盜伐、濫墾、盜獵等違法行為，可說是個包山包海的專職工作，2019年新竹林務局開出10個約僱職缺，吸引31人報名，第一階段術科考試26人參加全數通過，接下來還要再挑戰29日筆試及口試，可謂戰況激烈。

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▲▼28日舉行第一階段術科測驗。（圖／林務局提供，下同）



新竹林務管理局表示，這一次的約僱森林護管員招考以二階段的方式辦理，第一階段在新竹客運汽車駕訓場辦理術科考試，第二階段則在新竹林管處辦理筆試及口試，預計錄取正取10名(原住民族優先至少錄取2名以上)。而本次報考合格人數計31人，女性5人；其中最年輕的僅有21歲、最年長的有59歲，年紀相差近40歲，同時也吸引有15位的原住民族的朋友報考，包含泰雅族、賽德克族及布農族等，更於名單中首次發現有母子檔及兄弟檔一起攜手報考。

28日在新竹客運駕訓場舉行第一階段術科測驗，考生除了要會騎乘循環檔機車外，還得在負重20公斤的情形下，在9分30秒內完成1,000公尺的跑走測驗。此次術科測驗到考人數26人，騎乘機車全數測驗通過，後續負重跑走也皆在時間內完成，測驗速度最快成績只花了5分 33秒完成，通過第一階段術科測驗的考生可繼續參加29日第二階段筆試及口試，筆試考作文、森林及自然保育概論，口試評分項目儀態及表達能力、見解與思考邏輯及專業知識等。

▲大眼正妹宋曉菁神似女主持人Sandy，對於兩階段的考試她非常有信心。（圖／宋曉菁提供，下同）

術科比賽中一名神似Sandy吳姍儒的23歲正妹也引起高度關注，大眼睛長相甜美的宋曉菁大學畢業後即在烏來林務局擔任臨時人員，難得的招考機會當然也不能錯過，她說自己平時就喜歡各種運動，也熱愛山林，非常喜歡森林護管員的工作內容，平時就有固定跑10公里河堤的運動習慣，所以對她來說術科一點也不難，更期待第二階段的口試和筆試，對自己有信心。

本次錄取人員名單將於108年12月30日上午10時起於新竹林區管理處網站公告，同日寄發成績單，正取人員需通過訓練才能正式成為新竹林區管理處約僱森林護管員，為林業第一線工作注入新血。

▲宋曉菁熱愛森林與運動，非常嚮往森林護管員的工作。

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