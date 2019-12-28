▲ 林務局聯合甄試森林護管員，台東處7個族群13名考生爭奪3個名額。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

28、29兩日林務局台東、屏東及嘉義3個林管處聯合辦理約僱森林護管員甄試，考試地點在屏東大學附設實驗小學，來自各地的考生齊聚一堂。此次台東處的護管員招考暌違11年再次辦理，預計錄取正取3名及候補6名，總共吸引了13名來自花東地區包括排灣族、魯凱族、布農族、阿美族、卑南族、太魯閣族及漢族共7個族群的有志青年應考，是聯合甄試中最特別的一點。13名考生全數順利通過術科測驗，明日完成筆試及口試後，30日上午10時錄取名單將同步公佈在林務局及台東林管處網站。

甄試分成2階段，第1階段登場的是28日上午8時30分的術科測驗，考生們在考場實地騎乘打檔機車，並完成換檔3次。另外，也須背負20公斤的重物在9分半鐘內跑完1000公尺才算通過，通過術科測驗的考生們方能參加第2階段的筆試與口試。13名考生中最年長的考生45歲，也有3名女性考生，巾幗不讓鬚眉、帥氣的騎著打檔機車、揹著重物在操場上奮力地奔跑。今日負重測驗結果最快的考生在4分46秒內就完成，女性考生最快也在7分24秒完成。

▼ 女性考生巾幗不讓鬚眉，揹著重物在操場上奮力地奔跑，女性考生最快也在7分24秒完成。（圖／記者楊鈞典翻攝）

此次的聯合甄試在屏東市辦理，台東處也在考場貼心的設立考生服務站，要為遠從花東前來赴考的考生們提供考場服務。台東林管處劉瓊蓮處長表示：這次台東考生的特性，也呼應了花東地區多元族群特色，藉由這次的甄試，也希望為林管處注入新活力，為山林守護增添生力軍。

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