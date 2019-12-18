「森林法子法」拖4年不公告！環團批林務局怠惰...保護不了珍貴老樹

▲環團要求林務局快公告「樹木保護專章子法」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（18 日）到立院舉行「樹木保護專章子法公告，終結平地山老鼠」公聽會，會前怒批林務局怠惰，104年森林法增加樹木保護專章，但母法通過後，子法至今拖了4年始終未公布，導致地方想提報樹木成國定珍貴樹種都無法，造成老樹遭到人為開發破壞，卻開不了罰。

環團說明，森林法樹木保護專章尚未公告的3個子案分別為「樹木保護專業人員考選及分教認證辦法」、「受保樹木移植及復育施工規定」和「受保樹木移植及復育計畫審核辦法」。而3子案相關草案聽證會公聽會皆都完成，只待林務局依法公告執行，就能立即開啟台灣珍貴樹木守護元年。

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台北市樹保委員何承翰表示，當台北市政府依據森林法樹保專章做完國定老樹的普查，結果林務局卻因為3個子法尚未公告，現在遲遲無法將這些老樹列為國定受保護樹。他質疑只是公告子法而已，為何會變成這樣子？

高雄愛樹人團長莊傑任指出，目前六都公告的國家級受保護樹持續掛零，而森林法樹保專章已經修法4年，國定受保護樹木的老樹認定標準也已公告，結果現在因林務局監督不利，3個子法不公告讓地方政府無所適從，只能眼睜睜看著全台灣的老樹繼續被破壞。

新北看守土城愛綠協會代表洪郁凱舉例，2年前新北市三峽百年橄欖樹被開發商強行移植到樹林後死亡，僅有地方制度法6萬元裁罰，未見中央、地方政府強力作為。環團最後喊「終結平地山老鼠，國定老樹要列管」，要求林務局拿出作為。