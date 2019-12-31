台東春節返鄉專車6列2200席位　1月3日網路開賣

▲台東春節返鄉專車，總計6列合計近2,200席座位，服務縣民順利返鄉過節與家人團聚。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

台東春節返鄉專車，向台鐵爭取樹林—台東間往返各3列次之返鄉（工）專車，總計6列專車合計近2,200席座位，為縣民免去沿線塞車之苦順利返鄉過節與家人團聚。

返鄉專車將於1月3日（星期五）晚間7點開放網路訂票，春節小年夜（1月22日至1月23日）提供3列次返鄉專車、春節假期尾端（1月28日至1月29日）提供3列次返工專車，只要身分證字號開頭是V或戶籍設在台東都可購買。1月3日完成訂票後，請在1月4日前至台北火車站或台東縣政府服務台付款取票。未完成付款取票之車票，將在1月6日早上6時釋出，請縣民朋友儘早取票。

為加強服務縣民，今年春節取票付款時間維持延長，台北火車站服務台為1月4日至1月23日每日11時至20時、台東縣政府為1月4日至1月23日、1月28日至1月29日，每日9時至18時，下班取票免奔波不趕路。

今年較往年不同的是，「票價各按交通部台灣鐵路管理局車種費率計算票價」；半票僅限12歲以下或65歲以上縣民購買搭乘，優惠票限定為本縣低收入戶、身心障礙者及其陪同者1人購買搭乘。倘有退票需求民眾，每張乘車聯加收50元手續費。

詳細訂票規定及時刻表請至「台東縣觀光旅遊網」、「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或本府返鄉專車網站（網址：htrain.taitung.gov.tw）查詢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！