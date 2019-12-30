8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

▲8男宿舍裸聊賺錢。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

很多人通過網路直播火了，不過，有人竟獨闢蹊徑開了個只針對男性的直播軟體。黑龍江雙鴨山市公安局網路安全保衛支隊民警發現，當地有個直播帳號每天不定時進行直播，共有8個男孩赤身裸體，進行著大尺度表演，令人震驚的是，這個直播軟體的用戶全是男性，還遍及全世界。

據《看看新聞》報導，警察偵查發現，這是一款手機直播軟體，出鏡的包括8位看起來年級不大的男孩，以及1位負責「傳達命令」、只出聲音不出境的男子，「從8名孩子們的狀態來看，不像是被脅迫的。」

警方進一步調查發現，這款軟體上的主播有近200人，都是男性，而且註冊會員的也基本上都是男性。隨後，警方成立了10人的抓捕小組，準備實施抓捕。

▲警方透露，直播間表演尺度超出想象。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，一間不大的宿舍就是王男提供給幾名男孩的直播場所，為了滿足用戶的特殊癖好，還在房間的好幾個角落裡都安裝了攝影機。據他供述，這些孩子都是留守兒童，寄宿在自己家，「用威逼利誘以及給一些小恩小惠，他們漸漸適應了這樣的生活。」

逮捕了王男後，警方進一步瞄準了這個直播平台。經過調查，這個直播平台的2名主犯一直潛藏在泰國，大陸的4名主犯分佈在安徽、重慶、四川和湖北。目前，經過多日的跨省偵查抓捕，警方先後抓獲了全部幕後主犯，解救未成年兒童15名。

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