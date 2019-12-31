暴風雪伴跨年！北日本冷到明年2日　氣象廳憂不穩天氣：恐影響交通

記者林瑩真／編譯

受庫頁島附近的低氣壓增強影響，北日本靠日本海一側預計將於12月31日至2020年1月2日出現惡劣天氣，包括暴風雪及強風。日本氣象廳呼籲，民眾要注意暴風雪對交通造成的影響。

綜合日媒報導，日本氣象廳指出，位於庫頁島附近的低氣壓一邊增強，同時向東北風前進，從低氣壓延伸的風面將會從北日本朝東日本通過。因此，預計從31日上午開始，北日本的大氣狀態將會非常不穩定，有機會出現雷擊、龍捲風、強風、冰雹的惡劣天氣。

另外，由於日本附近的冬季氣壓增強影響，北日本上空1500公尺左右將有零下15度的冷空氣進入，不排除讓北日本出現伴隨降雪的暴風，尤其是31日午後至2020年1月1日早晨，日本海一側更為明顯。

氣象廳預測，31日及2020年1月1日時，日本北海道及東北的最大風速恐達每秒20公尺，瞬間最大風速則是北海道每秒35公尺、東北每秒30公尺，海上恐會結冰；2020年1月2日時，北海道最大風速每秒約15公尺至19公尺，瞬間最大風速達20公尺至35公尺。

氣象廳呼籲，北日本靠日本海一側的民眾，要特別注意惡劣天氣對交通的影響，如暴風雪、冰雹及落雷等。

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