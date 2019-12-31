午夜場電影！放映部呼叫對講機「這場怎那麼多人？」　大家聽完都傻了

▲原PO表示，「只能說阿飄真的都愛看電影。」（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享數年前在電影院打工時，有次午夜場只有一對情侶買票觀看，結果聽到對講機傳來放映部同事說的話，「之後我散場都用『快銀』的速度。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團表示，當時主要是幫忙驗票兼進散場，樓層人員都會有配戴對講機，以便互相掌握每個影廳的人員，以及售票處的售出人數；有時放映部也要跟樓層確認影片有無順播，一般影廳都是不停播放，所以放映部不會只待在一個影廳。

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「那年我第一次配戴對講機，超興奮」，原PO說，有看過午夜場的朋友應該都知道，除了強檔大片以外，平日都只會有幾隻小貓或是沒人；當天最後一場電影只要開播超過15分鐘都沒人買票，人員就可以通通提早下班。

原PO指出，那天閒來無事，他們和販賣部的人都帶著忐忑的心，等待著15分鐘到來，通常不能期待，因為期待馬上落空，有一對情侶買了最後一場，讓所有人捶心肝；看著那對情侶進去後沒多久，突然放映部呼對講機說「咦！？這場人怎麼那麼多？」

▼原PO在事發後，散場都用「快銀」的速度。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

「這時候有戴對講機的人都滿頭問號」，原PO表示，樓層的領班回覆「沒有啊，只有兩位進場，哪有很多人」；售票處的人也回覆「對啊，只賣了兩張而已」；結果放映部說「屁啦，明明就快滿場！」

原PO說，對講機瞬間安靜，只傳來訊號干擾「滋⋯滋⋯」的聲音，「後來樓層的我們再去確認回報客數，放映部也只說好，這件事也不了了之。之後我散場都用『快銀』的速度，那些年我們一起看到的飄。」

對此，有網友留言，「其實有很多是看得到與看不到而已。我自己就有遇過了，所以敬而遠之，不要去冒犯祂們。」原PO回「只能說阿飄真的都愛看電影。」

也有人分享在電影院遇到的靈異事件，「其實之前一個人打掃影廳時候，我後面冒出一聲唉！當下以為是摳機，結果不是，是阿飄，馬上快速打掃完離開。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！