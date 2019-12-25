　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼房間,公寓,鬼屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO表示，入住後，和丈夫竟開始無止盡大大小小的爭吵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享應工作需要，和老公搬到台中的一間電梯公寓，且自己已懷孕3個月，沒想到住進去後發生一堆事，求助濟公師父，兩人嚇到用逃的離開；老公等到他們離開後才說出來，「他說我們要走到門口時，他耳邊有個細微的聲音問他。」其他人看完驚呼「最後一句雞皮疙瘩！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團回憶，搬進去後和丈夫各自忙著工作，「本來感情很好的我們不知道為何，竟開始了無止盡大大小小的爭吵，一直不明白為什麼」；有次吵到太厲害，她見老公甩門出去竟一度有想不開的念頭，後來孩子胎動了且動得很厲害，「突然間，我像醒了過來，心裡一直對孩子很內疚。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，趕緊打電給媽媽告知這件事，「我媽隔天趕緊帶我到濟公師父那問事，師父只叫我們趕緊搬家，那房子不好」；雖然她常覺得房子很陰涼，倒沒遇過什麼，頂多鬼壓床，但這都被她歸納為身體太累，「說也神奇，自從使用了師父交代我做的事之後，漸漸的，我們不再劍拔弩張。」

▼原PO指出，當時也考慮到孩子即將出生，暫不搬家，一切等生完再打算了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，當時也考慮到孩子即將出生，暫不搬家，一切等生完再打算了，期間也常到師父那拜拜，「當然師父還是一直催我們搬走」；就在生完小孩在家做月子，她有一天晚上又被壓，但這次不一樣，「我竟然被一股力量抓著腳往床下拖。」

「等我一身冷汗坐在床上哭」，原PO指出，「老公問我怎麼了，我把情形跟他說，當下我們再也無法冷靜，用了兩天的時間逃離了那裡。你們以為就這樣結束了嗎？沒有，因為在最後要踏出那間房子，謹記師父交代的，要『惦惦的』離開。」

「就在出了那個門，門一關上，老公拉著我幾乎用跑的，進了電梯。」原PO說，老公仿彿受了什麼驚嚇，但表情驚恐就是不說話，「直到我們上了車，開離了那個城市，他才說出來。他說我們要走到門口時，他耳邊有個細微的聲音問他，『你們要去哪裡』？」她表示，這是親身經歷，現在老大已經9歲了，在濟公師父的保祐下，他們一切安好。

▼原PO表示，房子採光算不好，太陽照不太進來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有網友好奇，搬家要怎麼靜悄悄？原PO回，「在師父一開始要我們搬走時，就開始每天搬走一些，而且我們租屋也沒太多傢俱，都是一些隨身用品。」有人留言，「說『你們要去哪裡』是男聲還是女聲」；原PO回「是女聲。」她也回覆網友的問題說，房子採光算不好，太陽照不太進來。

有人驚呼，「超可怕的，你們後來有沒有上網查過，那間房子有沒有出過什麼事情」；原PO回「沒有耶，不想回憶，這是經過多年才有勇氣PO文。」其他人留言，「天啊，那幾個字後座力好強」、「有被後面的話嚇到」、「居然沒馬上搬，也太勇敢了吧。」

也有人分享自己的經驗，「我上一個住的地方，我也常常跟老公吵架，總因為小事在吵，幾乎是每天都在吵，吵到我身心疲憊。最後租約到，也因為女兒上課學校原因就決定搬家，但因為一開始就知道有一個女飄在那，所以也決定搬走。幾乎是等七月一過隔天就搬，後來到新家，女兒還跟我說，這邊不會有姐姐一直要找她玩了。到新家後，我跟老公幾乎沒什麼在吵架...真的很神奇。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
波特王撩蔡英文遭陸方解約　國台辦回應了
男騎車撞倒瑞芳嬤　下秒竟抱起她丟下橋
阿翔偷吃6個月後越來越慘！　2副業2節目全GG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真的有台灣聖誕老公公！「她」真實身分驚呆　一封「那年5歲的你」逼哭網

拉麵太淡！人妻想加鹽...內場員工開嘲諷「想去洗腎阿」超大聲　闆娘秒冏

住透天套房　OL到「公共曬衣場」怒：臭男生！合起來真的會臭

搶票倒數！台鐵春節加開271班車　1/2凌晨起陸續開搶

租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

春節搶票大戰！高鐵車票凌晨開賣「一小時狂銷近39萬張」

遠航張綱維「千萬畫作」曝光！440幅堆捷運共構宅29樓　收藏室地點揭曉

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

周四午後變天大降溫「越晚越濕冷13度」周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

真的有台灣聖誕老公公！「她」真實身分驚呆　一封「那年5歲的你」逼哭網

拉麵太淡！人妻想加鹽...內場員工開嘲諷「想去洗腎阿」超大聲　闆娘秒冏

住透天套房　OL到「公共曬衣場」怒：臭男生！合起來真的會臭

搶票倒數！台鐵春節加開271班車　1/2凌晨起陸續開搶

租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

春節搶票大戰！高鐵車票凌晨開賣「一小時狂銷近39萬張」

遠航張綱維「千萬畫作」曝光！440幅堆捷運共構宅29樓　收藏室地點揭曉

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

周四午後變天大降溫「越晚越濕冷13度」周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

大馬鐵路挖到一半…驚見89枚「二戰未爆彈」　工程被迫喊停

1字頭買三鐵共構＋百貨商圈？左營高鐵商圈10年大樓　450萬起可入手

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

近10年最高收入前10名運動員梅威瑟第1　詹皇排第4

年節食品抽驗1300件！「熱搜名店」加強搜...連工廠也要查

陳柏惟公布民調「差距僅剩5.6%」！曝3大勝利秘訣　堅定喊話支持者：我會贏

幫冥王的不肖子逃家　《Hades》獲壓倒性好評

帥哥杜賓「含布睡覺」秒變大寶寶　鼻子壓扁發出憨憨呼聲

動物園歡慶聖誕節！　圓仔拿到新玩具「興奮舉高高」狂啃

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

112年歷史明星花露水耶誕節復工！最快下月就可買到

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

台灣人聖誕節過很認真？網：跟日本比算隨便

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

兒耳聾又癲癇　斷腿爸撐拐杖養家

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

更多熱門

相關新聞

快訊／市府廢止中火2機組使用許可證

快訊／市府廢止中火2機組使用許可證

台中市火力發電廠因生煤使用超量，遭台中市府依空污法開罰900萬元。中市府今（25日）再以逾期未改善，依空污法最重撤照處置廢止2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證。

太平別墅新落成舉辦聖誕晚會同樂

太平別墅新落成舉辦聖誕晚會同樂

壞壞人夫還傳肉照嗆正宮！她開嘲諷：檢討一下可以嗎？

壞壞人夫還傳肉照嗆正宮！她開嘲諷：檢討一下可以嗎？

她家「燈罩變水龍頭」裝潢泡湯！　卻要出一半修繕費

她家「燈罩變水龍頭」裝潢泡湯！　卻要出一半修繕費

女主任問「今年能當校長？」太子爺開示…神蹟出現了

女主任問「今年能當校長？」太子爺開示…神蹟出現了

關鍵字：

靈異公社台中公寓濟公

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

馬英九外送到了　長髮妹開門笑噴

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面