租台中公寓「濟公勸快搬」　她生完嚇哭：老公拉我跑…大門細微女聲超驚悚

▲原PO表示，入住後，和丈夫竟開始無止盡大大小小的爭吵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享應工作需要，和老公搬到台中的一間電梯公寓，且自己已懷孕3個月，沒想到住進去後發生一堆事，求助濟公師父，兩人嚇到用逃的離開；老公等到他們離開後才說出來，「他說我們要走到門口時，他耳邊有個細微的聲音問他。」其他人看完驚呼「最後一句雞皮疙瘩！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團回憶，搬進去後和丈夫各自忙著工作，「本來感情很好的我們不知道為何，竟開始了無止盡大大小小的爭吵，一直不明白為什麼」；有次吵到太厲害，她見老公甩門出去竟一度有想不開的念頭，後來孩子胎動了且動得很厲害，「突然間，我像醒了過來，心裡一直對孩子很內疚。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，趕緊打電給媽媽告知這件事，「我媽隔天趕緊帶我到濟公師父那問事，師父只叫我們趕緊搬家，那房子不好」；雖然她常覺得房子很陰涼，倒沒遇過什麼，頂多鬼壓床，但這都被她歸納為身體太累，「說也神奇，自從使用了師父交代我做的事之後，漸漸的，我們不再劍拔弩張。」

▼原PO指出，當時也考慮到孩子即將出生，暫不搬家，一切等生完再打算了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，當時也考慮到孩子即將出生，暫不搬家，一切等生完再打算了，期間也常到師父那拜拜，「當然師父還是一直催我們搬走」；就在生完小孩在家做月子，她有一天晚上又被壓，但這次不一樣，「我竟然被一股力量抓著腳往床下拖。」

「等我一身冷汗坐在床上哭」，原PO指出，「老公問我怎麼了，我把情形跟他說，當下我們再也無法冷靜，用了兩天的時間逃離了那裡。你們以為就這樣結束了嗎？沒有，因為在最後要踏出那間房子，謹記師父交代的，要『惦惦的』離開。」

「就在出了那個門，門一關上，老公拉著我幾乎用跑的，進了電梯。」原PO說，老公仿彿受了什麼驚嚇，但表情驚恐就是不說話，「直到我們上了車，開離了那個城市，他才說出來。他說我們要走到門口時，他耳邊有個細微的聲音問他，『你們要去哪裡』？」她表示，這是親身經歷，現在老大已經9歲了，在濟公師父的保祐下，他們一切安好。

▼原PO表示，房子採光算不好，太陽照不太進來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有網友好奇，搬家要怎麼靜悄悄？原PO回，「在師父一開始要我們搬走時，就開始每天搬走一些，而且我們租屋也沒太多傢俱，都是一些隨身用品。」有人留言，「說『你們要去哪裡』是男聲還是女聲」；原PO回「是女聲。」她也回覆網友的問題說，房子採光算不好，太陽照不太進來。

有人驚呼，「超可怕的，你們後來有沒有上網查過，那間房子有沒有出過什麼事情」；原PO回「沒有耶，不想回憶，這是經過多年才有勇氣PO文。」其他人留言，「天啊，那幾個字後座力好強」、「有被後面的話嚇到」、「居然沒馬上搬，也太勇敢了吧。」

也有人分享自己的經驗，「我上一個住的地方，我也常常跟老公吵架，總因為小事在吵，幾乎是每天都在吵，吵到我身心疲憊。最後租約到，也因為女兒上課學校原因就決定搬家，但因為一開始就知道有一個女飄在那，所以也決定搬走。幾乎是等七月一過隔天就搬，後來到新家，女兒還跟我說，這邊不會有姐姐一直要找她玩了。到新家後，我跟老公幾乎沒什麼在吵架...真的很神奇。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995