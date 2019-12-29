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半夜對看「加長型轎車後座老先生」！綠燈亮玻璃一排字　司機驚：人還是？

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淡金公路。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO表示，事發於淡金公路。（示意圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名大夜司機分享等紅燈時，在一輛黑色小客車後座看到一名穿西裝的老先生，等到綠燈後，他看到轎車擋風玻璃上寫了一排字，「我一下反應過來，剛才與我對看的到底是人還是？」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團表示，今年中秋節前幾天，他一如往常開著大貨車行走在淡金公路；凌晨3時左右快到三芝，在一個紅綠燈口等紅燈，隔壁是一輛黑色小客車。

請繼續往下閱讀...

「我瞄了一眼司機，他正在滑手機還笑眯眯的」，原PO說，「我再看一眼小客車後座，卻看到有個老先生正抬頭與我對視。老先生面無表情，直勾勾看著我。」

原PO表示，「我仔細打量他一下，老先生衣著非常正式，灰白色頭髮梳得一絲不茍，一身黑色西裝，裡面的白襯衫扣子都扣到最上面一個，面容線條剛硬，看起來很嚴肅，不是很好親近那一類的。」

▼原PO等紅燈時望向旁邊的黑色轎車。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

馬路,開車,駕駛,路（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「他一直沒表情地看著我，我也目不轉睛地看他」，原PO指出，心裡有閃過幾個念頭，其一是「你是在看啥」；其二是9月就算是半夜還是滿熱的，老先生穿這麼多有病啊；其三是「這個老闆看起來就很兇，前面的司機還敢滑手機？還邊滑邊笑？」

原PO說，40幾秒的紅燈很快就過去，變燈號後，他是大車起步慢，「黑小客車很快就開到我前面，咦？還是加長型的，接著我看到它後擋風玻璃有排字。」原來他看到的那排字是「大體運送中」，是一輛靈車，「哇咧！靠！我一下反應過來，剛才與我對看的到底是人還是…」

對此，有網友認為，可能是「押車的長官啊」；原PO回，「對，我也是這樣跟自己說的，搞不好那是家屬啊。」也有人留言，「那種車後座好像沒有椅子耶！所以你看到的應該是？」原PO回「是家屬、是隨車人員，管他是什麼，只要是人就好…」

一名網友則說，「有時等紅綠燈，偶然停在大體接送車的後面甚至併停。雖然不相識，但我也會在心裡跟往生者打個招呼，告訴祂我只是正逢路過，沒有打擾的意思，祝福祂平安好走。」原PO回「要是早知道那是靈車，我寧可倒數紅綠燈秒數也不看他…」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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