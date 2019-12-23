做「四燈別墅」火化給往生父母！爸入夢：我沒鑰匙…　女兒立刻猜到原因

▲原PO說，去年父母接連往生，時間只差一個月。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享幫往生的爸媽「結爐」時，火化了一棟自己做的紙別墅給祂們，結果夢到爸爸說「我沒鑰匙」，她猜想了原因，又做了兩副鑰匙火化，「應該爸可以進門了。」

當事人22日在「靈異公社」臉書社團說，去年父母接連往生，時間只差一個月，她在媽的喪禮上做了兩個百寶箱，裡面放了上百件蓮花紙摺的衣服、元寶紙錢，一個給爸一個給媽。

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原PO表示，喪禮後夢到爸來入夢，爸身上還是穿著舊衣；她詢問有沒有收到給祂的錢跟衣服，「爸說：『有，只是還沒換』，還怪我們花了這麼多錢燒給祂。」

▼原PO指出，「媽生前就常對爸發脾氣，把爸關在門外是常有的事。」（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

原PO指出，由於時間很趕，祭品無法準備很完備，她花了半年時間做做停停，終於趕在父母結爐（合爐）時，做好一座別墅火化給雙親；火化兩天後，又夢到爸爸說沒鑰匙，「想必是強悍個性媽媽先一步入屋後，把房門鎖了，讓爸不得其門而入。」於是她又做了兩副鑰匙火化給父母，「我堅信只要誠心為父母做的，祂們都能收到。」

根據原PO貼出的別墅照片，只見手工十分精緻，別墅外還有水池、農田，柵欄上有綠紅藍黃的小燈泡點綴。對此，有網友好奇「所以媽媽不想讓爸爸進去是？」原PO回，「媽生前就常對爸發脾氣，把爸關在門外是常有的事」「跟媽生前脾氣一樣，後來火化了鑰匙給祂們後，應該爸可以進門了。」

還有人詢問，「自己手工做的房子，燒給往生親人，需要什麼類似『封條』之類的嗎？例如封條上會寫是給XXX的。」原PO回「結爐時有請法師前來幫忙，要準備好房地契，由法師助唸。由於是我做的，要親自簽名，並註明房子價值，後將房地契跟紙別墅一起火化。」

一名網友則說，「請問親人連兩人相繼走，這不是要做法事嗎？」原PO回，有做法事，而且要準備一副紙棺材跟稻草人，避免喪事接二連三。據了解，合爐是指將新亡者的靈位燒掉，合入祖先牌位一起祭祀。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼原PO後來又做了兩副鑰匙火化給父母。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）