　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬英九前總統為中國國民黨提名第六選區立委候選人蔡淑惠加油打氣，並陪同蔡參拜選區宮廟、發放春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲馬英九前總統為中國國民黨提名第六選區立委候選人蔡淑惠加油打氣，並陪同蔡參拜選區宮廟、發放春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

馬英九前總統30日晚抵台南，為中國國民黨提名第六選區立委候選人蔡淑惠加油打氣，並陪同蔡參拜選區宮廟、發放春聯，希望鼠年是富裕、和平、有前途的新的一年。

選戰進入倒數了肉搏戰階段，馬英九馬不停蹄，30日到台南市為多位國民黨提名的立委候選人助選，晚間來到第五選區（南區、中西區、安平區、東區16里）為蔡淑惠加油，並陪同參拜中西區媽祖樓天后宮、南區灣裡萬年殿，還到蔡淑惠競選總部打氣。

蔡淑惠表示，她此次參選台南市立委，就向媽祖樓天后宮擲筊，獲得媽祖的祝福。馬英九到台南來為她助選，第一站就安排到媽祖樓來，祈願媽祖在新的一年澤庇萬民，風調雨順、國泰民安，也保佑她能如願勝選，為人民服務。

馬英九約在30日晚上6時25分左右抵達中西區的媽祖樓，在國民黨資深市議員洪玉鳳的引導下，先陪同蔡淑惠一起到廟裡參拜媽祖，隨後向廟埕數百位支持者人懇託支持蔡淑惠當選立法委員，馬還帶領現場民眾一起高呼「蔡淑惠當選」、「韓國瑜當選」。

馬英九台南助選行程，還帶來了自己手寫、有馬英九與周美青落款的春聯「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」。現場約有兩三百位民眾排隊依序領取馬英九的春聯，也展現馬在台南的人氣。馬英九解釋春聯的喻意，是期待鼠年是富裕、和平、有前途的一年。

ET快訊
韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不
新北中和駕駛凌晨「撞人肇逃」　男倒地遭輾碎骨噴飛慘死
國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年
韓國瑜博士生16頁論文曝「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

馬英九助攻童小芸　陪同拜票發春聯台南鄉親好熱情

馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慢一步慘被司機關門…她後方崩潰追車

台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

洪秀柱喊護憲保台　羅智強「獻頭」挺柱

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

馬英九助攻童小芸　陪同拜票發春聯台南鄉親好熱情

馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慢一步慘被司機關門…她後方崩潰追車

台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

洪秀柱喊護憲保台　羅智強「獻頭」挺柱

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

孫大千：蔡英文在辯論會再次展現「三個無可救藥」

正妹女警「迴旋踢」踹爆搶匪　身分起底！竟是台灣小姐第6名

每年上萬人腸癌！台商回台揪「0.8cm息肉」嚇傻...8族群恐中標

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不「軟」了！笑嗆記者：你有看到我拉票？

完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

新台幣重現29字頭！早盤升值逾1角　一度來到29.996元兌1美元

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

韓粉6罪狀出征臉超腫！　「萬老師」撿火箭炮開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不屑…萬人推爆

軍事、工裝迷最愛品牌終於聯名！限量單品要你高調炫耀標籤，帥女孩準備入手

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

蘇花改1/6通車！市區公車「羅東─花蓮」前3日免費

台南東區33位里長聯合舉辦元旦升旗

羅智強「獻頭」挺柱

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

東北角驚見藍環章魚　可毒死26人

張嘉郡籲農委會調高進口蒜頭關稅

李武龍成立抓鬼大隊

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

臺大雲林分院遠距心臟篩檢群助偏鄉童

國5蘇澳服務區　12/30啟用營運

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

更多熱門

相關新聞

台東釋迦貨櫃卡關無人救　陳允萍批藍綠

台東釋迦貨櫃卡關無人救　陳允萍批藍綠

日前傳出台東銷往大陸釋迦有4只貨櫃在大陸卡關無人過問，台東釋迦農苦哈哈，而台東區域立委候選人張志明及劉櫂豪2黨候選人卻只拿這個農民的痛苦來做口水戰，無人真正有實際做為，關心農民的權益。

韓「川普式打法」　鄭弘儀：毛骨悚然

韓「川普式打法」　鄭弘儀：毛骨悚然

台灣人民共產黨涉賄　南檢傳喚60多人

台灣人民共產黨涉賄　南檢傳喚60多人

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

華航、長榮開選前兩岸加班機

華航、長榮開選前兩岸加班機

關鍵字：

馬英九蔡淑惠春聯2020大選2020大選台南市立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中操場埋屍案　真相遲到16年

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追持槍嫌對峙中

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面