馬英九為蔡淑惠助選 　媽祖樓送春聯祈求鼠年富裕、和平、進步

▲馬英九前總統為中國國民黨提名第六選區立委候選人蔡淑惠加油打氣，並陪同蔡參拜選區宮廟、發放春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

馬英九前總統30日晚抵台南，為中國國民黨提名第六選區立委候選人蔡淑惠加油打氣，並陪同蔡參拜選區宮廟、發放春聯，希望鼠年是富裕、和平、有前途的新的一年。

選戰進入倒數了肉搏戰階段，馬英九馬不停蹄，30日到台南市為多位國民黨提名的立委候選人助選，晚間來到第五選區（南區、中西區、安平區、東區16里）為蔡淑惠加油，並陪同參拜中西區媽祖樓天后宮、南區灣裡萬年殿，還到蔡淑惠競選總部打氣。

蔡淑惠表示，她此次參選台南市立委，就向媽祖樓天后宮擲筊，獲得媽祖的祝福。馬英九到台南來為她助選，第一站就安排到媽祖樓來，祈願媽祖在新的一年澤庇萬民，風調雨順、國泰民安，也保佑她能如願勝選，為人民服務。

馬英九約在30日晚上6時25分左右抵達中西區的媽祖樓，在國民黨資深市議員洪玉鳳的引導下，先陪同蔡淑惠一起到廟裡參拜媽祖，隨後向廟埕數百位支持者人懇託支持蔡淑惠當選立法委員，馬還帶領現場民眾一起高呼「蔡淑惠當選」、「韓國瑜當選」。

馬英九台南助選行程，還帶來了自己手寫、有馬英九與周美青落款的春聯「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」。現場約有兩三百位民眾排隊依序領取馬英九的春聯，也展現馬在台南的人氣。馬英九解釋春聯的喻意，是期待鼠年是富裕、和平、有前途的一年。