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大陸2019十大經濟新聞（下）　豬價飆漲、人幣「破7」像洗三溫暖

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▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟導致2019年大陸生豬價格上漲。（圖／路透社）

記者陳政錄／專題報導

「你家裡有豬？」在2019年，取代「家裡有礦」，成為大陸形容有錢任性的搞笑段子，也反映豬價上漲對民生經濟的影響有多深入人心。除此之外，《ETtoday新聞雲》整理大陸2019十大經濟新聞（下）還包括5G商用正式啟動、自貿試驗區推進、年底中央經濟工作會議貫徹「六穩」等，而人民幣兌美元匯率跌破「7」關口，更是十幾年來頭一遭。

►►大陸2019十大經濟新聞（上）

▲▼上海Costco第二天8月28日。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海Costco今年8月開幕，消費者購買豬肉。（圖／記者陳政錄攝）

六、豬價上漲推高CPI

如果說中美貿易戰像「神仙打架」，因非洲豬瘟造成的豬價飆漲，對大陸老百姓而言，可能比關稅壁壘造成的後果更直接「有感」。據大陸國家統計局數據顯示，2019年11月，全國居民消費價格年增率4.5%，其中豬肉價格年增率110.2%，達到拉動CPI上漲約2.64個百分點的高點，直至12月才在中央推動生豬增產、擴大禽類和牛羊類供應等政策落實的背景下呈現放緩，只是2020新年將近，紅燒、回鍋、爆炒、燜煮都少不了的「二師兄」，仍是對大陸有關部門和「中國大媽」們的一大考驗。

▲▼5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

七、5G商用服務正式啟動

今年6月初，大陸工信部發放三大電信業者5G牌照後，10月底上述各方舉行商用服務啟動儀式，為5G通信時代正式揭開序幕，並發布相應資費套餐詳情、披露最新的50個5G商用城市名單。按照大陸官方規劃，2019年啟動後，2020年5G商用將在全大陸普及，並帶動大數據、物聯網、雲計算、AI等新興業態發展，只是在華為繼續被美國封殺的背景下，大陸5G發展與全球市場的連結，甚至是否會產生兩套國際性的標準，成為科技界關注的議題。

▲航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

八、上海自貿區擴容、公布新一批自貿區建設

按照中共總書記習近平對改革開放的要求，2019年大陸在推進海南全島建設自貿港的同時，陸續發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》，以及山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江6個省區的新一批自貿試驗區設立名單，對原有上海自貿試驗區功能擴容，以投資、貿易、資金、運輸、人員從業自由等五方面重點，建設特殊經濟功能區、促進投資貿易發展，更在地理布局上，讓自貿試驗區範圍覆蓋全大陸。

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣兌美元匯率因中美貿易爭端等因素波動。（圖／CFP）

九、人民幣兌美元匯率跌破「7」關口

今年8月5日，人行放手讓人民幣匯率兌美元跌破「7」的重要心理關口，為10多年來首次，直到11月7日、8日，在離岸價格和中間價才短暫收復，而後持續走向區間震盪，被認為對進出口貿易的匯差、跨境資金流動與官方管制帶來影響；該情況也造成美國25年來，首次將中國列為匯率操縱國，而中國人民銀行則相對淡定，強調「人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。」

▲▼中國，人民幣，金融，經濟，大陸。（圖／視覺中國）

▲維穩是大陸經濟發展的主旋律。（圖／視覺中國）

十、中央經濟工作會議「六穩」紮實推進

面對經濟發展的內外風險明顯上升，大陸在2019年12月10到12日舉辦的中央經濟工作會議上，對該年度的複雜局面做出定調，表示貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，紮實做好「六穩」工作。該年度最後一場重要的經濟會議上，還總結出2019年，大陸於三大攻堅戰取得關鍵進展，包括精準脫貧成效顯著，金融風險有效防控，生態環境質量總體改善等，認為「十三五」進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

▲▼洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

▲中美貿易戰持續貫穿全年，豬價上漲和人民幣匯率破7則是重大挑戰。圖為上海洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

除了上述事件以及►►大陸2019十大經濟新聞（上）內容外，還有不少大事件，於2019年對顯著影響大陸未來的經濟發展，包括第二屆中國國際進口博覽會再創高峰、中共十九屆四中全會推動國家治理體系和能力現代化、國務院發文支持民營經濟改革發展、《區塊鏈信息服務管理規定》發布、首部電商法落地、多地支持「夜經濟」促內需、馬雲退休和阿里巴巴回香港上市、MSCI三度擴容、新版第五套人民幣正式發行、美國繼續封殺華為等。

2019是大陸衝刺「十三五」階段部署，邁向新時代的重要年分，除了中美貿易爭端持續貫穿全年外，為進一步改革開放的各項措施，以及豬價飆漲、人民幣破7等挑戰，各個起落就好像洗了一場三溫暖；除了十大經濟新聞，《ETtoday新聞雲》還整理出2019年大陸「十大政治新聞」，以及年度「兩岸十大新聞」陸續上線，幫助讀者回顧2019年兩岸大事。

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