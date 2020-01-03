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Lenovo預測2020年十大科技趨勢　摺疊裝置普及化、連網和虛擬醫療翻轉病患體驗

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Lenovo。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Lenovo釋出2020年的十大科技趨勢預測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

個人電腦品牌Lenovo釋出了2020年的十大科技趨勢預測，當中針對5G、摺疊裝置、AI等科技都提出了見解。

2020將是5G元年　開啟全新運算與網路連結水準
5G網路的傳輸速率高達4G的100倍之多，有望取代Wi-Fi成為主要無線通訊技術；因此5G將顛覆各行各業的裝置應用，未來可以期待醫生在未來透過操控機器裝置，為遠距患者進行手術。在5G網路和基礎設施更加普及之前，市場上會先釋出一波5G通訊功能的筆電，將以高效能生產力和協作應用程式，為終端使用者帶來更有效的解決方案。

▼Lenovo認為，5G將顛覆各行各業的裝置應用，未來可以期待醫生在未來透過操控機器裝置，為遠距患者進行手術。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

摺疊裝置普及化　重新定義便攜性和生產力
摺疊設計可說是目前智慧型手機和筆電追求的首要顯學，因為從外型的螢幕占比調整，對於消費者是最容易看見的功能，也是最能吸引消費者的差異化設計。摺疊顯示器帶來比以往更大的螢幕和更多元的外型，有鑑於此，可以大膽預測產業將持續端出更多項的智慧科技，實現職場需求和生活娛樂的無縫整合，相信將徹底改變既有的使用者體驗，為消費者提供更加智能新穎的互動方式。

AI趨勢應用成顯學　植入產業及生活
隨著近幾年產業發表都圍繞AI技術的開發、服務與應用等主題，AI除了帶動科技潮流的轉型，現在更著重於成為改善人類生活、工作流程和服務解決方案的最佳助力。舉例而言，IDC(國際數據資訊公司)就預測於2024年，全球60%以上的飯店將部署智慧助理，利用AI全方位改善消費者體驗；因此，可以想像得到，未來將有越來愈多企業組織創立AI治理部門，透過簡化流程提高工作效率。

▼人工智慧除了帶動科技潮流的轉型，現在更著重於成為改善人類生活。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼人工智慧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

提升對科技隱私的注重
隨著全球隱私權意識的抬頭，世界經濟論壇於2019年做的一項研究發現，即便消費者擁有改善侵入隱私的連網智慧裝置，仍有57%的消費者對企業使用其資料感到不安。由此可看出使用者將越來越重視品牌對於隱私保護機制的研究和落實。

勞動力將以嶄新方式進行串聯
隨著物聯網(IoT)技術發展的成熟，工作、資訊即時化得更加快速，從這樣的趨勢便誕生出「行動工作者」一詞，讓工作地點不在設限於辦公室，只要利用智慧遠端操控即可進入工作模式。人類與機器之間的夥伴關係將持續演進，新興科技正以前所未有的方式，協助人們以輕鬆有效的方式切換於工作和生活之間。

企業組織安全的重要性
在亞太區的網際網路用戶，以相當快速的科技採納率使各種裝置使用的數量持續增長。而裝置及網路終端點(Endpoints)的增加，也就意味著網路犯罪滲透的機會增加，尤其針對未採取防禦措施的用戶和組織，其風險更甚。

因此，現今資安防護必須超越以產品為主的做法，尤其在行動工作者活躍的時代裡更為重要，因為工作不再侷限於辦公室的空間；個人和企業體需要的是端到端的整體解決方案、更全面性的計畫以及對連結裝置有更嚴格與更精密的規範要求。

智慧型企業將從雲端轉移至邊緣運算
雲端在網路核心取代傳統資料中心的同時，全新的邊緣層將成為IT基礎架構的一環，支援眾多創新技術，有望將科技的使用和影響擴展到嶄新領域。高效能運算能力驅動邊緣運算的盛行，可以處理更複雜的工作負載，包括機器學習和AI。

到2020年，預計將有超過200億個裝置連網，更多的企業將把資料分析和AI驅動的應用程式從雲端轉移至邊緣運算，增加即時性、減輕核心伺服器負載，以提升整體企業營運。

連網和虛擬醫療將翻轉病患體驗
近幾年來，醫療科技大量走進臨床、居家與照護場域，讓原本只停留在電子化與行動化的智慧醫療應用，因為超低延遲的5G技術、人工智慧影像辨識、虛擬實境(VR)模擬開刀、物聯網醫療器材等科技突破邁出一大步。不斷成長的行動醫療物聯網器材和服務提供了日常監控、分析和治療，透過個人化和高效管理的照護，市場正在對這塊快速成長的供需作出反應。

虛擬教育應用服務深入學習環境
隨著AR(虛擬實境)和VR(虛擬實境)技術的蓬勃發展、頭戴式顯示裝置的普及，帶動更多虛擬教育應用服務。國際研究暨顧問機構Gartner預測至2021年，美國將有60%教育機構使用VR教學。不僅讓學生擁有身歷其境的體驗，教育工作者更能透過資料分析學習進展，開發出滿足特定需求和學習類型的個人化課程。

▼隨著AR和VR技術的蓬勃發展、頭戴式顯示裝置的普及，帶動更多虛擬教育應用服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVELAND再推新款遊戲《恐懼聖所》。（圖／記者姚惠茹攝）

雲端串流遊戲時代來臨
隨著伺服器處理效能提升與5G應用的驅動，吸引愈來愈多廠商投入雲端串流遊戲服務的競局，對於目前的遊戲產業生態，帶來極大變化。雲端串流遊戲在專業和業餘玩家之間越來越流行，人們對於雲端串流遊戲的市場需求也逐漸增加，玩家擁有的網路環境品質、 遊戲內容吸引力、筆電操作習慣，以及雲端串流遊戲付費模式等議題，都會是雲端串流遊戲服務產業不容忽視的挑戰。

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