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韓5G啟動領先全球　用戶卻怨：與4G差異不大、不推薦升級

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▲▼ 南韓5G網路正式商用。（圖／路透）

▲南韓5G網路於去年4月正式商用。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

南韓目前在5G部署方面領先於美國和中國等國家，不過據外媒報導，就目前看來，5G只能說是一個未來的希望，而非現下的科技突破。有南韓用戶反映，因為5G斷線頻繁，所以常常得在5G與4G LTE間來回切換。

南韓於去年4月較原定計畫提早開通了5G通訊服務，成為全球最早開通5G商用的國家，據統計，該國5G服務的用戶成長速度飛快，上路半年即有超過200萬用戶。但據《華爾街日報》報導，目前南韓5G訊號仍不穩定，更有用戶直言，不會推薦別人改用5G。

5G有望成為自動駕駛、虛擬實境等科技的未來提供一個全新的願景，就技術上來說，5G的網速將較4G快上100倍。許多國家爭先恐後地部署5G網路，以享受到早期優勢，提供全新且受歡迎的服務，如4G時代崛起的Uber、 Instagram及Netflix等。

不過電信業者認為，消費者很難透過智慧型手機感受到5G的優勢。就目前看來，仍沒什麼可以證明消費者升級的5G應用程式。

對於當前用戶而言，其關鍵挑戰在於維持5G連線。據27歲南韓建築設計師Yun Seung-yeol的說法，他只能在手機上下載文件或圖片時，才會感受到高速網路的差異，而他曾有一個月未曾開啟設備上的5G連線，因為一但離開首爾便會一直連不上網，他表示，若情況沒有改善將會考慮切換回4G網路，「目前，我不建議任何人使用5G。」

5G目前已在一些國家陸續推出。如美國部分大城市已提供5G服務，但採用率很低，大部分皆要求用戶須購買支援5G的新手機，還需綁定一些無限制流量的頂規合約；中國大陸方面，自去年11月推出5G網路以來，官方已將擴大5G使用作為優先事項，Bernstein Research分析師萊恩（Chris Lane）預測，到了今年年底，中國大陸的5G用戶將達1.2億人。

相較之下，南韓的5G發展則遠得多，預計去年底時，其全國5100萬人口中將有450萬人已升級至5G。南韓的5G網路除了帶給人民更快的網速外，也支援民眾在自己的5G手機上以360度的任何視角觀看球賽直播，或是在首爾公園利用手機AR技術召喚一支大貓，還有另一款App允許用戶開一間VR房間一同觀看棒球比賽或音樂會。

業內人士表示，這種5G發展尚未吸引到大量用戶。Strategy Analytics的首爾分析師Woody Oh表示，目前仍沒有「殺手級」的5G App。

不過GSMA亞太區負責人戈爾曼（Julian Gorman）認為，「就採用率而言，我們仍處於起步階段。」3G網路於2001年推出，它能夠在設備間傳輸資料，直到蘋果第二支iPhone於2008年問世時，3G才得以完全啟動。其繼任者4G在2011年上路後，同樣等待多年才實現了如Uber和Grab等共享乘車的推出。「目前我們才啟動了8個月，這後面還有很多年。」

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