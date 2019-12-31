總統教育獎得主靈修「仁神術」仍猝死　靈修老師、妹妹須入監

▲莊靜潔曾出書鼓勵病友，被稱為「清華天使」（圖／翻攝博客來）

記者吳銘峯／台北報導

曾榮獲總統教育獎的生命教育巡迴講師莊靜潔，2016年3月間猝死在她修行「仁神術」的老師鄭玉梅住處，一審法院認定鄭女與其妹、莊女的曾姓同學均須負責，依「過失致死罪」分別判刑6月。案經上訴，高等法院31日二審宣判，加重鄭女與其妹的刑度為8月，必須入監；另外曾姓同學仍判6月，緩刑2年。全案定讞。

莊靜潔國一時被檢查出罹患罕見的「少年型黃斑部病變」，雖然視力退化到只剩0.02，但她仍使用望遠鏡或放大鏡苦讀，最後大學學測高分考上清華大學資工系，並獲總統教育獎。2010年間她還出書鼓勵病友，被稱為「清華天使」。不過2016年3月22日，卻被人發現在靈修道場猝死。

莊女父母質疑是靈修害命，提出告訴，檢方偵辦後，發現莊女係因長期營養不良而死，檢方因此一度對莊女靈修老師鄭玉梅、鄭女妹妹、莊女高中曾姓女同學3人，做出不起訴處分。但經高檢署再議發回後，檢方最後仍將3人提起公訴。

一審法院調查後，發現莊女從2007年起就繳交高額課程費用，跟隨鄭玉梅、鄭女妹妹學習「仁神術」，之後更拉曾姓同學一起靈修。2016年3月21日，案發前一天下午，莊女上吐下瀉，曾女獲報後趕到莊家，但不是將莊女送醫，反而搭計程車前往鄭玉梅住處。2人抵達後，由鄭玉梅等人施以「仁神術」，將手掌放在莊女身體周邊，盼能藉由激發莊女自身的「氣」來，發揮自體自癒能力。豈料「仁神術」無效，莊女身體逐漸停止呼吸、身體冰冷，鄭女等3人仍延至隔天清晨5點多，才通知救護人員前來，但莊女早已死亡多時。

一審法院因此認定3人延誤就醫，分別判刑6月，得易科罰金。案經上訴，高等法院31日二審宣判，高院仍認定3人有罪，其中鄭玉梅與其妹惡性較為重大，因此改判有期徒刑8月；另外協助莊女求援的曾姓同學，高院維持她6個月的刑度，並宣告緩刑2年的自新機會。全案定讞。