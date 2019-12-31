竹縣員警9槍殺外勞遭控業務過失致死　改輕判6月緩刑3年

記者吳銘峯／台北報導

新竹員警陳崇文，2017年在處理越南籍失聯移工阮國非砸毀小貨車案件時，對外勞連開9槍，射殺致死，遭業務過失致死罪嫌起訴。一審因陳員與家屬以260萬元達成和解，因此將陳員判刑8月、緩刑3年。案經上訴，高等法院二審於31日宣判，仍認定陳員有罪，但改輕判6月，得易科罰金18萬元，並宣告緩刑3年。

本案因新竹縣竹北分局警員陳崇文，在2017年8月31日上午10時許，到竹北市一處溪洲處理民眾報案的車輛毀損案。當時越南籍失聯移工阮國非未著衣物、坐在擋風玻璃遭砸破的小貨車前座。陳崇文上前盤問，但阮男跳下車抵抗，雙方對抗過程中，陳員攜帶的甩棍與辣椒水均用完。

之後阮男衝向警車打開車門，陳員從警車後方追趕至車門旁，隨即拔出警槍，11秒內對男擊發9槍。阮男癱軟滑下警車車廂，但仍鑽入車底，丟擲物品，以微弱動作反抗。陳員與支援警力在開槍12分鐘後將阮男上銬。而阮男經過急救後，仍不治身亡。

家屬提告，檢方偵辦後，認為阮男因吸食甲基安非他命，導致生理反應異於常人，遭警棍、辣椒水攻擊均無痛感而繼續抵抗。不過檢方認為員警雖依法用槍，但使用過當，不符合警械使用條例避免傷及致命部位規定，因此仍以「業務過失致死罪」名起訴陳員，並以符合自首要件為由，請求法院減輕其刑。

一審法院審理時，陳員以260萬元與家屬達成和解，但一審仍認定陳員有罪，將他判刑8月，但宣告緩刑3年、緩刑期間內交付保護管束。案經上訴，高等法院審理時，陳崇文當庭請求合議庭，在量刑時審酌他在單警作業壓力下，無法精準掌握開槍次數，請求將刑度減為6月以下得易科罰金。高院合議庭聽見他的請求，二審31日宣判時，改判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。此外高院還認為，陳員未來應無再犯可能，所以這次也一併宣告緩刑3年，而且不須交付保護管束。可上訴。

▼員警9槍殺外勞案，圖為一審法院審理情形。（圖／記者陳凱力攝）