獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

▲拉迪是知名記者。(圖/翻攝自推特/Omar Radi)

記者丁維瑀/綜合報導

北非國家摩洛哥33歲調查記者拉迪(Omar Radi)曾撰寫有關貪腐的文章,他4月在推特指責一名法官,因此被當局盯上,預計明年1月2日受審。非政府國際組織「人權觀察」(Human Rights Watch, HRW )透過聲明表示,如果罪名成立,拉迪可能會被判處1年徒刑。

CNN報導,拉迪曾獲得獎項,也與多個國際媒體合作,卻因為在社群媒體批評法官,可能會被判刑1年。HRW對此表示,摩洛哥當局應無條件釋放拉迪,並撤銷對於他的指控。

摩洛哥公民27日與28日也來到首都拉巴特(Rabat)國會外面,要求釋放拉迪。參與示威的蒙吉布(Maati Monjib)譴責政府非法逮捕記者,這就是一場政治上的報復,「拉迪敢揭露、敢講、敢寫,敢記錄統治階層的貪腐,他因此被逮捕。」

