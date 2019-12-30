獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

▲拉迪是知名記者。（圖／翻攝自推特／Omar Radi）

記者丁維瑀／綜合報導

北非國家摩洛哥33歲調查記者拉迪（Omar Radi）曾撰寫有關貪腐的文章，他4月在推特指責一名法官，因此被當局盯上，預計明年1月2日受審。非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch, HRW ）透過聲明表示，如果罪名成立，拉迪可能會被判處1年徒刑。

CNN報導，拉迪曾獲得獎項，也與多個國際媒體合作，卻因為在社群媒體批評法官，可能會被判刑1年。HRW對此表示，摩洛哥當局應無條件釋放拉迪，並撤銷對於他的指控。

摩洛哥公民27日與28日也來到首都拉巴特（Rabat）國會外面，要求釋放拉迪。參與示威的蒙吉布（Maati Monjib）譴責政府非法逮捕記者，這就是一場政治上的報復，「拉迪敢揭露、敢講、敢寫，敢記錄統治階層的貪腐，他因此被逮捕。」

Moroccan journalist and activist Omar Radi will face trial in Morocco in January for allegedly insulting a judge in a tweet he posted nine months ago, NGO Human Rights Watch says in a statement https://t.co/tBQSezJSja — CNN International (@cnni) December 29, 2019

回到4月，針對一名2018年6月被判處20年徒刑的示威運動領袖，上訴法院維持判決結果。得知消息後，拉迪在推特抨擊法官托爾菲（Lahcen Tolfi），「在許多政權中，像他這樣不重要的黨羽回來懇求，隨後聲稱他們只是執行命令。不要忘記也不要寬恕缺乏尊顏的官員！」

根據HRW說法，拉迪發文約10天後，卡薩布蘭卡（Casablanca）警方找上門，展開數小時訊問。拉迪被指控侮辱地方法官，原本當局還要立刻展開審判，不過他的辯護團隊設法將審判日期推遲到1月初，至於他審前釋放的請求則遭到拒絕。

HRW中東與北非主任惠特森（Sarah Leah Whitson）表示，拉迪遭遇不公平的拘留與審判，正值摩洛哥記者、異議人士、藝術家在社群媒體處於越來越令人窒息的氛圍中。該組織還提到，摩洛哥當局在過去兩個月逮捕或判刑饒舌歌手、YouTuber與學生，其中有一名YouTuber被判處4年徒刑。