騎腳踏車撞男童落跑！男子被攔怒罵髒話「下秒去世」…法院判決出爐

▲中年伯撞人被攔，飆罵完當場去世。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省信陽市早前發生一起離奇暴斃案，一名57歲的男子騎腳踏車撞傷男童後準備逃逸，被見義勇為的女子攔下，沒想到5分鐘後離奇暴斃，讓他的家屬氣炸指控女子。法院審理過後，判決近日出爐了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9月23日晚間，孫姓女子當時帶著兒子在社區散步，意外看見男子騎腳踏車撞到男童，導致男童受傷倒地，脖子不斷冒出鮮血，沒想到男子竟然準備騎車離開，讓她上前阻攔對方。

受到女子阻攔，男子氣炸飆罵「「X你X，你們沒事，我還有事」、「我要殺了你」，讓女子與幫忙的保全、圍觀的群眾相當傻眼，沒想到飆罵完沒多久，男子竟倒地不起，送醫後不幸身亡。

▼事件發生的社區。（圖／翻攝《今日頭條》）



事件發生後，男子的家屬不斷毆打見義勇為的孫姓女子，甚至還出言辱罵，提出告訴，導致孫姓女子身心受創，時常一個人待在家，不敢出門見人。

法院審理後認定，孫姓女子攔阻男子的方式、內容都在正常限度內，行為符合常理，不具違法性，雖然有發生言語爭執，但沒有肢體衝突，言語也沒有過激。

法院指出，男子本身患有高血壓、糖尿病、繼發性癲癇等多種疾病，事發前一周才剛從醫院出院，但孫女的攔阻行為並不會造成男子的死亡後果，且孫女發現男子倒地，立刻撥打急救電話，及時給予救助，因此孫女沒有過錯，不須承擔侵權責任。