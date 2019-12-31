疑戴綠帽刺死小王躲藏20年　竟因未兩段左轉遭逮判15年

▲張姓男子20年前殺害小王後逃亡，最後栽在交通違規。高院二審判刑。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

男子張進發懷疑妻子與人偷情，1998年初持刀朝小王頸部猛刺致死，張男殺人後隨即逃亡20年，過著隱姓埋名的生活，但去年因未依規兩段左轉遭警方攔查，殺人案情才因此曝光。一審將張男判刑14年，案經上訴，高等法院31日二審改將他判刑15年、褫奪公權6年。可上訴。

判決指出，1998年間張男（62歲）察覺妻子經常徹夜未歸，懷疑她與人有染，因此騎機車在外搜尋，果然在1月16日晚間11時許，張男騎車撞見妻子與李姓男子走入三重的一戶公寓中。張男上前理論，雙方大吵，張男悻悻然離去。但他越想越不滿，帶了一把刀刃，返回李男住處，躲藏在樓梯間埋伏等候。

數小時後，李男住處大門打開。張男奪門而入，推開一旁的妻子，再從背後以左手抓住李男肩膀，持刀朝其頸部大力揮砍，導致李男前頸部受有18公分長的割傷，傷及氣管、左側頸動脈等，送醫後不治身亡。張男則趁隙逃亡，躲藏到南投山區，過著隱姓埋名生活。

時間一晃眼就是20年，妻子早在案發後數年就因病過世。張男以為追訴時效已過，去年12月4日晚上，悠悠哉哉騎機車行經南投縣草屯鎮中興路、大成街口時，因未依規定兩段式左轉，遭警方攔下開罰單，他謊報假身分證字號被戳破，警方才查出他20年前的犯行，解送檢方歸案，檢方依殺人罪提起公訴。

法院審理時，張男否認具有殺人故意，辯稱案發時看到李男正在毆打妻子，為了保護妻子才會掏出隨身攜帶小刀，刺向李男；且因為當時昏暗，不知刺到李男何處，也不知道李男因此死亡。一審法院根據妻子過世前的警詢筆錄，認定張男說謊，但認定他僅具有殺人的不確定故意，判刑14年。案經上訴，高等法院31日二審宣判，高院認為張男具有殺人的直接故意，惡性重大，因此改判刑15年。高院隨即召開延長羈押庭，張男表示，當年殺人後，擔心被關太久，出來就見不到家人，所以才會逃亡；但現在已經有了新的家庭，希望能交保，與家人共享天倫之樂。高院諭知日後裁定。