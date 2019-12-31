舌尖升級／台中20年手搖老店重新出發！　掀網美打卡潮獲封「最嗲奶茶」

記者蔡儀潔／廈門報導

從傳統奶茶店KOI、Coco，到新式飲品「喜茶」，大陸手搖飲料市場競爭進入白熱化。台中「喫茶小鋪」這個有20多年歷史的老店，卻以創新品牌「吃茶三千」殺出血路，在網路掀起打卡旋風。運營部長徐紋玲向《ETtoday新聞雲》透露，「進來一個新的市場，用老的傳統方式去面對，顧客會看不到，所以品牌要做創新，不能倚老賣老。」

▲吃茶三千就開在喜茶對面。 。（圖／記者蔡儀潔攝）

數據顯示，2018年大陸飲品市場規模約2792億元人民幣，但說起大陸最火爆的手搖飲料品牌，市值達90億元人民幣的「喜茶」當之無愧，而來自台中的「吃茶三千」，今年11月就在廈門首家喜茶對面開了旗艦店。其運營部長徐紋玲直言，很有自信，就是要這樣才能做得出差異。

▼二樓設置了桌椅 。（圖／記者蔡儀潔攝）

這家以全玻璃裝修的「吃茶三千」，是「喫茶小鋪」的升級概念店，與傳統奶茶店不同，走的是精品化路線。徐紋玲介紹說，他們發現飲品市場「風頭來得快，去得也快」，譬如黑糖鮮奶，從出現到消失，已經有多少品牌在當中浮沈，沒有一定的文化或足夠的產品線，很難做的永續經營，「所以不會只重視營銷包裝，我們是細水流長。」

▲倉茶體驗區增加顧客與茶文化的互動過程 。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起如何在競爭激烈的飲品市場中脫穎而出，徐紋玲表示要做品牌文化，傳遞台灣的人情味，不過有別於其他餐飲，「我們的台式服務不是口號、不是流程，而是一個互動過程。」譬如店內設置了品鑑區，像手沖咖啡一樣，現場免費泡一杯梨山烏龍，同時講述茶文化；二樓則設有充滿儀式感的藏茶體驗區，客人可以寫下小紙條，放在茶罐內6年後再打開。

▼ 女店員在品鑑區沖泡梨山烏龍茶給顧客。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，「吃茶三千」開業後就以台式人情味，在網路掀起一波打卡熱潮，當中討論度最高的，就是年輕女店員「嗲嗲」的打招呼方式。當顧客一走進店內，就能聽到她們用台灣腔說著，「您好吃茶三千，吃茶三千您好」，有網友po文稱，「聽到就融化了」，還有人將其封為「廈門最嗲奶茶」。

▲菜單除了能客製化外，還有符合大陸市場口味的飲品。（圖／記者蔡儀潔攝）

徐紋玲表示，這種打招呼方法，其實是在複製台灣人在見面時，所問候的「呷飽沒」，另外顧客在點單前，店員會雙手端上一小杯飲品，「我們叫做奉茶，不是試喝，這是源於早期台灣，每家門口都會放小凳子，上面擺有一壺茶和茶杯，任何人走路或騎車經過，只要想喝，家家戶戶都會奉上茶水，我們把這種人情味轉換為店裡的服務。」

▲店員均為年輕女生 。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今，吃茶三千廈門直營店每天能賣出500-700杯飲品，銷售額每月都在增長，對於大陸白熱化的飲品市場，徐紋玲認為還有發展的空間，不過她也直言，兩岸市場不同，經營上要更注意消費特性的研究，譬如對岸高度網路化，有30%的訂單都來自外賣平台，所以營銷上也會重視線上訂購。

▼擁有獨家專利的萃茶機。（圖／記者蔡儀潔攝）



