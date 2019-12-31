舌尖升級／林俊傑、阿信來卡位！　17兆餐飲市場向「體驗時代」邁進

▲2018年大陸餐飲市場規模已達4.2兆。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸餐飲市場規模超過4兆（人民幣，下同，約新台幣17兆），龐大的商機吸引資金快速流入，林俊傑、阿信也紛紛在上海開店。如今，數量龐大的80後、90後正成為市場主要消費力，使得其對餐飲行業的需求更加複雜多元，可以說，餐飲這一傳統服務行業正在迎來新一輪轉型升級。

《中國餐飲報告2019》顯示，2018年大陸餐飲市場規模已達4.2兆，首次突破4兆規模，有望在2023年超過美國,成為全球第一大餐飲市場。中國烹飪協會會長姜俊賢今年3月曾指出，餐飲行業未來的發展趨勢是行業結構轉向、供給側數字化、商業模式升維、智能商業、餐飲零售、精細化運營。

▲林俊傑上海咖啡店開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）

據《財經》報導，大陸餐飲消費從果腹時代，經歷了求新、求貴的炫耀時代，進一步向「體驗時代」進行升級。對於餐飲從業者而言，針對80後、90後這類新型消費主體，需要在品牌層面更加用心。據艾瑞咨詢消費者調研結果顯示，餐廳的口碑評價成為消費者選擇餐廳時最先考慮的因素，而口碑評價的背後，則代表著消費者對品牌品質的訴求。

▲喫茶小舖以「吃茶三千」品牌搶佔大陸飲品市場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

此外，「網紅店」為代表的潮流化品牌，愈發受年輕一代消費者的追捧。通過精準的品類選擇、創新的餐品研發，以及全方位品牌調性的打造，為消費者提供超預期體驗的品牌往往有潛力成為「網紅店」，獲得更高的品牌溢價。

其中「喜茶」作為新晉網紅品牌，定位茶品中的星巴克，代表著高品質、高享受的小資生活，其通過不斷迭代創新的產品合時尚獨特的包裝，滿足年輕消費者的社交需求以引發社群媒體傳播，不斷形成口碑效應。同時，喜茶通過排長隊帶來的獵奇效應，製造爆點進行網路營銷，創造並引流了潮流茶飲的新趨勢。

報導指出，在經歷了消費升級驅動的快速上升時期後，大陸目前的消費需求在不斷放緩，此外餐廳運營成本上升、行業競爭激烈、經營難度加劇，這些方面的因素導致整體市場規模增長將回歸平穩，未來五年的增速預估在7.9％左右。

然而，大陸餐飲行業的整體增速，仍高於未來五年社會消費品零售業平均增長水平，一二線城市的新業態和新模式不斷湧現，再加上網路的助力，餐飲市場在未來幾年仍然大有可為。