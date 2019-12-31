舌尖升級／台虎打造「釀酒品酒」二合一空間！　攜陳皮、烏梅湯口味玩轉廈門

記者蔡儀潔／廈門報導

隨著90後步入職場，輕飲酒模式在大陸越來越受歡迎，酒吧行業進入精細化運營的階段。今年在廈門開設大陸第一家門市的台虎，就以陳皮、烏梅湯、鳳梨等台式口味的精釀啤酒，讓顧客用一種新的方式讓大家認識台灣。

▼店員在倒啤酒。（圖／記者蔡儀潔攝）

據統計，大陸2018年酒吧全年交易額接近500億元人民幣，整個行業5年來平均增速超過20%。從數據可以看出，在競爭激烈的餐飲業中，酒吧行業卻依舊是「可待開發資源」，且正進入精細化運營的階段。

在這股「酒類商機」下，台虎精釀今年在廈門開設大陸第一家門市，店內的釀酒系統同時連接飲酒空間，每位到店的顧客，遠遠就能看到高大的釀酒設備，發出「哇」的感嘆聲。品牌公關鍾韋瑩向《ETtoday新聞雲》表示，與其他酒吧相比，台虎更注重與在地作連結，「每一家門市都不一樣，不是複製貼上。」

▼台虎打造釀酒與品酒融為一體的空間。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲高大的釀酒槽非常吸睛。（圖／記者蔡儀潔攝）

鍾韋瑩指出，在店內直接擺放釀酒槽，一方面是因為這邊市場更注重「眼見為憑」，設備能帶來震撼感，「用講的沒感覺」，另一方面是希望能給顧客傳遞精釀啤酒「新鮮」的特質，「商業啤酒在大陸佔了大部分，但精釀啤酒的市場非常有潛力。」

▲ 店內推出陳皮、烏梅湯、鳳梨等台式口味啤酒。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了空間設置獨特外，精釀啤酒的口味多樣性也給顧客帶來新的體驗，其中具有台灣風味的產品更是非常受歡迎，譬如陳皮、烏梅湯、鳳梨等。鍾韋瑩表示，曾經有位顧客本來很害怕「烏梅湯」啤酒，覺得會像中藥，但喝完後瞬間懂了烏梅帶有煙燻的美味，「是一種新的方式讓大家認識台灣元素。」

▲鹽酥雞。（圖／記者蔡儀潔攝）

店內還推出鹽酥雞等台式餐點，且堅持原汁原味。一位王姓女顧客向《ETtoday新聞雲》說，「大陸這邊吃不太習慣九層塔，廈門很多店的鹽酥雞直接不放，但我覺得那樣就不正宗了，反而在台虎能吃到道地的鹽酥雞，我覺得很棒。」

▲年輕人對酒吧的消費需求，不單純是酒水+輕餐那麼簡單，他們追求的是自己的喜好和獨特的氛圍。（圖／記者蔡儀潔攝）

主打口碑經營的台虎如今生意蒸蒸日上，鍾韋瑩說，大陸顧客對台灣品牌有好感，而台虎會把台灣味融入細節中，讓顧客覺得渾然天成，不過由於兩岸市場生態不同，經營起來還是比較辛苦，以營銷方式來說，社群媒體就差很大，這邊年輕人更多的是用小紅書、微博等。

▲包裝精美的罐裝系列。（圖／記者蔡儀潔攝）

此外，與其他酒吧相比，台虎的酒單更換頻率高，鍾韋瑩指出，曾被顧客質疑是不是在「飢餓營銷」，但其實是因為啤酒釀造會受季節影響，「我們會向顧客介紹精釀的特點，也因此台虎的店員都要有國際啤酒試酒師證照。在我看來，來大陸經營酒吧要尋找到適合的模式，因地制宜。」