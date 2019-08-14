「年倒18萬家」陸飲料市場洗牌　海歸經驗＋健康風成新契機

▲大陸消費者習性不斷改變，造成飲料市場競爭激烈。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

近日「飲料風波」不斷，也讓飲料店市場近年在大陸的飛速發展受到關注，但協助高雄手搖飲品牌「圓石」登陸的邢志遠坦言，在台灣業者積極搶灘、本土品牌崛起下，市場競爭其實非常激烈，2018年就呈現全大陸一年「開15萬家、倒18萬家」的大洗牌，尤其是商標仿冒頻傳，使得業者必須另尋對策切入市場。

邢志遠是茶家（上海）餐飲管理有限公司執行長，也是剛從澳洲「海歸」上海展店的有米酸奶聯合創始人，有18年的引入海外連鎖餐飲品牌經驗，過去由於看中台灣手搖飲料市場發展，多次來台考察，「邊喝邊談」，並決定將「圓石禪飲」引入。

▲台灣飲料業者在大陸發展迅速。

但大陸飲料市場在近年的蓬勃發展下，也進入了盤整階段，除了以「網紅概念」為主打的業者需要求新求變外，品質好壞、市場切入角度都在調整，以邢志遠於7月底在上海七寶老街開出第一家直營店的有米酸奶為例，便以海歸經驗削弱商標遭仿冒的風險，並以「酸奶（優格）」做為主打商品基底，與一般手搖飲料做出區隔。

邢志遠說，國際間商標法通常有「啟用在先」的機制，即使尚未完成註冊，別人也不敢模仿，但在大陸除了商標註冊時間長，也沒有啟用在先的機制，使得很多新興品牌「一火起來」後還沒站穩腳跟，就受到競爭對手的模仿超越。

▲有米酸奶聯合創始人邢志遠。

在此之下，邢志遠特別先選在酸奶飲食習慣盛行的澳洲，試點「有米酸奶」這個品牌，籌備兩年創出單店一天賣近3000杯的成績後，才回上海展店，並同時啟動將於馬來西亞、英國、澳門、南韓等展店的計畫，未來也將透過與現有台灣夥伴的合作，赴台拓點

談到選擇酸奶以產品基底，邢志遠說市上手搖飲料通常甜度、熱量高，「但今天為止沒有人說酸奶不好」，因此他主打從紐澳進口乳源、零添加、熱量低的酸奶，並加入紫米、燕麥、紅棗等配料，打出健康風格的口碑。

▼有米酸奶。

為了抓住時下年輕人的潮流元素，他還將首家門市打造成「有米酸奶打氣店」，喊出「生活需要打點氣」的口號，將產品分別打運氣、打勇氣、打仙氣、打財氣等系列，配上打氣小卡、打氣折價活動等，以及在二樓設置放鬆休息區，提供被「喪文化」籠罩的年輕人去憂解悶，七寶店7月底開幕後，第二家位於上海田子坊的分店也將於8月16日開幕。

邢志遠說，大陸內需市場雖然大，但消費者的習性也在快速改變，只有走出新策略、做出市場區隔，才能把紅海市場轉換成藍海市場。